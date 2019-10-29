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爭取10幾年了 宜蘭鐵路高架可行性評估終於送交通部審查

2019-10-29 16:31聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭及羅東段的鐵路高架建設可行性評估送到鐵道局，終於過關，交通部下周三召開審查會...
宜蘭及羅東段的鐵路高架建設可行性評估送到鐵道局，終於過關，交通部下周三召開審查會之前，審查委員會今天到宜蘭首次現勘，縣長林姿妙懇請委員正視宜蘭人的殷切期盼，儘速審議通過鐵路高架計畫。圖／縣府提供
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宜蘭縣爭取鐵路高架建設10幾年了，所提出的可行性評估報告在送到交通部鐵道局階段，就被駁回，縣府再送又被駁；如今不好容易經行政院工程會主委吳澤成居中協調，終於出了鐵道局這道大門，全案送入交通部審查，預計下周三由交通部政次黃玉霖召開專家委員審查會。

縣府今年8月8日把宜蘭及羅東段的鐵路高架建設可行性評估送到鐵道局，終於過關，在交通部下周三召開審查會之前，審查委員會今天到宜蘭首次辦理現勘，為11月6日審查蒐集現地資料，縣長林姿妙懇請委員正視宜蘭人的殷切期盼，儘速審議通過鐵路高架計畫。

林姿妙表示，交通部鐵道局1月召開宜蘭鐵路高架化可行性評估現場會勘時，就發現臨近宜蘭陽大醫院及羅東博愛、聖母醫院附近的平交道，火車通行與閘道起降的密集程度，單單在約10分鐘的會勘行程中，就有5班次火車通行，對急救病患的送醫時效影響甚鉅。未來鐵路高架後，除可縮短緊急就醫時間外，也能讓宜蘭縣民可以免除停等火車所帶來的不便。

宜蘭縣政府10幾年來努力不懈向中央爭取鐵路高架建設，自97年即積極爭取全縣鐵路高架建設，期間更經歷101年及107年交通部新訂及修正「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，縣政府始終配合交通部的審查意見及新增加的評估要求，不斷補充修正。

宜蘭縣議會也在6月份通過追加預算800萬元，補充鐵路高架計畫評估內容及依照中央各部會審查意見完成修正計畫草案，並經過行政院工程會主委吳澤成召開中央與地方建設專案協調會議後，8月8日提出送審。

宜蘭縣政府在有限財政下，可行性評估多次被退又再修正重提，10幾年來共籌措近2000萬元經費投入評估，表達縣民對鐵路高架建設強烈期望的機會，期待下周完成審查，再由交通部接續啟動綜合規畫等工作。

宜蘭及羅東段的鐵路高架建設可行性評估送到鐵道局，終於過關，交通部下周三召開審查會...
宜蘭及羅東段的鐵路高架建設可行性評估送到鐵道局，終於過關，交通部下周三召開審查會之前，審查委員會今天到宜蘭首次現勘，縣長林姿妙懇請委員正視宜蘭人的殷切期盼，儘速審議通過鐵路高架計畫。圖／縣府提供
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行政院林姿妙鐵路高架化

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