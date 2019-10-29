親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

K董駕星宇新機抵台 張國煒憑什麼成為台灣最夯網紅董事長？

改寫歷史新高！台積電股價衝298.5元新高 市值7.74兆元

影／蘇花改國道客運未停靠蘇澳轉運站 地方跳腳

2019-10-29 15:30聯合報 記者戴永華／即時報導

蘇花改明年元月通車，交通部加開三條台北往花蓮國道客運路線，卻都未選擇停靠宜蘭「蘇澳轉運站」，引起地方跳腳，今天蘇澳鎮長李明哲與地方民代高喊抗議，被當成二等公民，盼交通部順從民意，增加路線停靠轉運站，要不然這些國道客運日後都別從蘇澳經過。

對此，宜蘭縣政府表示，6月間宜蘭監理站邀請業者與鎮公所等單位會勘停靠站點時，做成決議，而且附帶若會勘之後有異議者，也可以在6月25日前提出，但沒有人提，所以就此定案。如今地方有意見，這次會由縣府出面再邀請監理單位、業者及地方再討論，希望大家達成共識。

據了解蘇花改預計明年元月5日通車由首都、台北及統聯客運三家取得「板橋-國道5號-花蓮市」、「南港-國道5號-花蓮市」經營權。

台北及統聯客運於南港轉運站出發，行經蘇澳國中站（距離蘇澳鎮市區約2公里）、新城車站、北埔站再抵達花蓮車站的路線，首都客運則從板橋客運站出發，行經蘇澳站（全家超商距離蘇澳鎮市區2公里）、新城車站再抵達花蓮火車站

宜蘭縣政府鑑於三條國道客運路線均未停靠東澳、南澳，與花蓮縣政府合作，加開「羅東-花蓮」的市區公車路線，路線將從羅東轉運站出發，行經蘇澳新站、東澳火車站、南澳火車站、和平、崇德、新城火車站、北埔等站，終點站為花蓮火車站，也沒有進入蘇澳鎮的市區。

蘇澳鎮長李明哲表示，早年北迴鐵路錯誤政策，路線未停靠蘇澳火車站，讓蘇澳鎮邁向衰退，人口數直線下滑，如今要到花蓮的國道客運，又不進入市區，讓蘇澳鎮民情可以堪？難道蘇澳人是二等公民嗎？尤其南方澳發生斷橋之後，盼藉由交通振興，如此一來如何推動觀光？請交通部一定要強烈要求業者把路線停靠蘇澳轉運站，東澳及南澳也要停靠。

鎮民代表張美皇表示，目前路線停靠蘇澳國中及全家超商，距離蘇澳鎮市區都有2公里遠，遊客下車要如何進入市區？如何接駁？光走就要好長一段路，而且當地居民要去搭車也很不方便，屆時蘇花改通車後，如何路線停靠未更改，他們就要發動抗議「放砲」。

蘇花改明年元月通車，但前往花蓮的國道客運未停靠蘇澳轉運站，地方跳腳怒喊「抗議」。...
蘇花改明年元月通車，但前往花蓮的國道客運未停靠蘇澳轉運站，地方跳腳怒喊「抗議」。記者戴永華／攝影
分享

蘇澳國道客運火車站

相關新聞

國民黨花蓮縣黨部輔選啟動 黃啟嘉爭取黨員支持

2019-10-29 16:12

台東利稻小熊取名Litu 象徵為部落一分子

2019-10-29 14:32

每年湧入80萬名遊客的羅東林業園區 森美館招標委外

2019-10-29 13:58

花蓮縣長徐榛蔚赴柬埔寨拚觀光 介紹在地特色

2019-10-29 13:37

影／幸福學童！免費喝到羅東鎮農會供應國產豆奶

2019-10-29 13:31

基隆漂亮景點躍上月曆 11月9日集發票來換

2019-10-29 12:42

花蓮—仁川定期航班今首航 韓國遊客最想去太魯閣

2019-10-29 11:29

台東利稻小熊取名Litu 布農族語意：枇杷

2019-10-29 10:13

宜蘭科學園區 二期標準廠房動土

2019-10-29 00:11

三星蔥飆天價 11月中可望回穩

2019-10-28 23:25

基隆橘郡社區候車亭 將增建至27公尺

2019-10-28 23:11

法鼓山助台東建柔道健力館啟用 體育界盼提高獎金留才

2019-10-28 21:35

為什麼基隆人一大早吃「油湯」 他道出和海港城市有關

2019-10-28 15:14

影／放生惹禍？ 基隆潮境保育區外來種龍虎斑入侵

2019-10-28 14:43

花蓮海灘出現大量漂流木 即日起開放撿拾

2019-10-28 13:59

餐飲業者偷倒油水至排水溝 花蓮環保局將宣導或開罰

2019-10-28 12:38

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

育民工家校車卓蘭線放學生鴿子 校方無奈表示也受害

2019-10-28 16:14

高市知名一德路周一夜市 違法擺攤多年下月11日熄燈

2019-10-29 13:17

違法開挖3328坪農地 新北工務局火速突擊開罰

2019-10-28 17:09

兩岸廣場舞交流辣妹、辣媽尬舞 舞力四射

2019-10-28 18:04

大逆轉！中一中116票反對興建公有停車場

2019-10-29 14:13

慈濟病房飄麵包香 女兒為臨終母做麵包感動所有人

2019-10-29 10:24

嘉縣環保局用錯印章？縣府：是假訊息

2019-10-28 18:00

竹市南大路與竹蓮街口破管搶修 東區臨時停水8小時

2019-10-28 17:43

花蓮—仁川定期航班今首航 韓國遊客最想去太魯閣

2019-10-29 11:29

高市智慧路燈今年加到90組 最大問題竟是電費

2019-10-28 18:25

味全龍小龍女邀民眾 來嘉看球一日遊

2019-10-28 16:45

樹上茶籽也在要偷？農友直呼好誇張

2019-10-28 17:00

新竹市公車開進清大 全新路線83路周五開跑

2019-10-29 13:04

投核四重啟反對票？侯友宜：投票沒跟人說過

2019-10-28 16:37

中華地下道填平工程 預計明年2月動工

2019-10-28 17:10

來九份老街必吃美食是啥？ 朱立倫推古早味油蔥粿

2019-10-28 22:12

泰山水管破30小時大塞車 侯友宜怒要年底前換完老舊管

2019-10-29 12:07

蔥苗價高種的人少 青蔥恐貴到過年

2019-10-29 00:11

防火又隔音 紅磚業可望回春

2019-10-28 23:59

水上鐵路高架化落空！藍營議員圍剿翁章梁 與綠議員互槓

2019-10-29 13:39

饕客無牙難盡興 「吸附性全口活動假牙」讓他如願

2019-10-29 10:25

北市府轉運站前公車站違停 24小時監控取締

2019-10-28 23:52

水庫清淤廢土製紅磚 創造新循環經濟

2019-10-28 18:59

旗山大林廢爐渣案翻版？垃圾掩埋場同樣滲出高鹼汙水

2019-10-28 19:38

勞動部全國工科賽 美女師帶學生首次參賽獲車床冠軍

2019-10-28 16:55

消防救護若送較遠醫院 高市：患者安危家人要自負

2019-10-28 22:17

劉鴻林是木匠之寶 獲登錄為薪傳藝師

2019-10-28 17:47

天氣轉涼 高雄動保處提醒魚塭會出現「頓料」現象

2019-10-29 09:21

議員批「關愛之家」超收、紀錄作假 柯文哲鐵色鐵青

2019-10-29 15:07

竹縣台三線新風貌 33家30年以上老店大變身

2019-10-29 12:22

大林鎮長增清潔隊員遭阻？ 環保局回應有誤會

2019-10-28 16:52

日友人空運許願達摩給馬文君 大到險些上不了飛機

2019-10-28 16:56

影／埔里微型園區揭幕招商 南投縣府估增逾300個職缺

2019-10-29 15:35

黃偉哲：市政中心 任內不會遷址

2019-10-28 23:58

中華民國的關鍵歷史 中山堂帶民眾回到1949年

2019-10-29 13:25

藝文環境再升級 屏東藝術館明年將休館整建

2019-10-28 18:44

中華地下道填平 明年2月動工

2019-10-28 23:03

隨袋徵收垃圾費 桃園暫不施行

2019-10-28 23:42

基隆漂亮景點躍上月曆 11月9日集發票來換

2019-10-29 12:42

社子島「剔除區徵」 周四截止收件

2019-10-29 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top