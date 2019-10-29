影／蘇花改國道客運未停靠蘇澳轉運站 地方跳腳
2019-10-29 15:30
聯合報 記者戴永華
／即時報導
蘇花改明年元月通車，交通部加開三條台北往花蓮國道客運路線，卻都未選擇停靠宜蘭「蘇澳轉運站」，引起地方跳腳，今天蘇澳鎮長李明哲與地方民代高喊抗議，被當成二等公民，盼交通部順從民意，增加路線停靠轉運站，要不然這些國道客運日後都別從蘇澳經過。
對此，宜蘭縣政府表示，6月間宜蘭監理站邀請業者與鎮公所等單位會勘停靠站點時，做成決議，而且附帶若會勘之後有異議者，也可以在6月25日前提出，但沒有人提，所以就此定案。如今地方有意見，這次會由縣府出面再邀請監理單位、業者及地方再討論，希望大家達成共識。
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據了解蘇花改預計明年元月5日通車由首都、台北及統聯客運三家取得「板橋-國道5號-花蓮市」、「南港-國道5號-花蓮市」經營權。
台北及統聯客運於南港轉運站出發，行經蘇澳國中站（距離蘇澳鎮市區約2公里）、新城車站、北埔站再抵達花蓮車站的路線，首都客運則從板橋客運站出發，行經蘇澳站（全家超商距離蘇澳鎮市區2公里）、新城車站再抵達花蓮火車站。
宜蘭縣政府鑑於三條國道客運路線均未停靠東澳、南澳，與花蓮縣政府合作，加開「羅東-花蓮」的市區公車路線，路線將從羅東轉運站出發，行經蘇澳新站、東澳火車站、南澳火車站、和平、崇德、新城火車站、北埔等站，終點站為花蓮火車站，也沒有進入蘇澳鎮的市區。
蘇澳鎮長李明哲表示，早年北迴鐵路錯誤政策，路線未停靠蘇澳火車站，讓蘇澳鎮邁向衰退，人口數直線下滑，如今要到花蓮的國道客運，又不進入市區，讓蘇澳鎮民情可以堪？難道蘇澳人是二等公民嗎？尤其南方澳發生斷橋之後，盼藉由交通振興，如此一來如何推動觀光？請交通部一定要強烈要求業者把路線停靠蘇澳轉運站，東澳及南澳也要停靠。
鎮民代表張美皇表示，目前路線停靠蘇澳國中及全家超商，距離蘇澳鎮市區都有2公里遠，遊客下車要如何進入市區？如何接駁？光走就要好長一段路，而且當地居民要去搭車也很不方便，屆時蘇花改通車後，如何路線停靠未更改，他們就要發動抗議「放砲」。
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