每年湧入80萬名遊客的羅東林業園區 森美館招標委外
2019-10-29 13:58
聯合報 記者戴永華
／宜蘭即時報導
宜蘭羅東林業文化園區每年吸引80萬遊客入園，很受歡迎，園區除了有懷舊火車可以拍照，還有各不同主題的展館可以參觀。林務局羅東林區管理處最近計畫把「森美館」招標委外，成為經營木育活動、創作與林業教育推廣的場域。
「森美館」位於林業文化園區面臨中正北路，昔日為卡車修理工廠辦公室，挑高的日式桁架結構木造空間為其建築特色，目前作為林業特展展示空間及自然教育中心的雨備教室，比較少使用。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
林管處表示，為活絡該區空間的再利用價值，參照「國有公用不動產收益原則」進行公開標租，期能結合民間業者，作為木育活動、創作與林業教育推廣，並提供林業及木育創意產品販售及木育活動體驗。
羅東林業文化園區形塑懷舊風及林木的芬多精，環境清幽，保有早年伐木時間的貯木池及運木小火車停靠站舊址，免費入園，每年都吸引很多遊客，園區有森美館、森活館、森產館、森動館、竹探館等展館，除了森藝1館及2館委外，森美館最近也要公開招標委外經營。投標截止日11月14日上午9時，標租期間自決標日起算6年，營運績效評鑑優良者，可取得1次優先續約權，以2年為限。
留言