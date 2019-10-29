每年湧入80萬名遊客的羅東林業園區 森美館招標委外

2019-10-29 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



每年湧入80萬名遊客的羅東林業文化園區，很受歡迎，園區的森美館最近即將招標委外經營。 圖／羅東林管處提供 分享 facebook 宜蘭羅東林業文化園區每年吸引80萬遊客入園，很受歡迎，園區除了有懷舊火車可以拍照，還有各不同主題的展館可以參觀。林務局羅東林區管理處最近計畫把「森美館」招標委外，成為經營木育活動、創作與林業教育推廣的場域。

「森美館」位於林業文化園區面臨中正北路，昔日為卡車修理工廠辦公室，挑高的日式桁架結構木造空間為其建築特色，目前作為林業特展展示空間及自然教育中心的雨備教室，比較少使用。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

林管處表示，為活絡該區空間的再利用價值，參照「國有公用不動產收益原則」進行公開標租，期能結合民間業者，作為木育活動、創作與林業教育推廣，並提供林業及木育創意產品販售及木育活動體驗。