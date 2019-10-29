親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

雙北環保兩用袋 11月1日起統一尺寸、售價

巴格達再濺血！伊拉克武裝鎮壓抗爭 4天再增75死

每年湧入80萬名遊客的羅東林業園區 森美館招標委外

2019-10-29 13:58聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

每年湧入80萬名遊客的羅東林業文化園區，很受歡迎，園區的森美館最近即將招標委外經...
每年湧入80萬名遊客的羅東林業文化園區，很受歡迎，園區的森美館最近即將招標委外經營。 圖／羅東林管處提供
分享
宜蘭羅東林業文化園區每年吸引80萬遊客入園，很受歡迎，園區除了有懷舊火車可以拍照，還有各不同主題的展館可以參觀。林務局羅東林區管理處最近計畫把「森美館」招標委外，成為經營木育活動、創作與林業教育推廣的場域。

「森美館」位於林業文化園區面臨中正北路，昔日為卡車修理工廠辦公室，挑高的日式桁架結構木造空間為其建築特色，目前作為林業特展展示空間及自然教育中心的雨備教室，比較少使用。

林管處表示，為活絡該區空間的再利用價值，參照「國有公用不動產收益原則」進行公開標租，期能結合民間業者，作為木育活動、創作與林業教育推廣，並提供林業及木育創意產品販售及木育活動體驗。

羅東林業文化園區形塑懷舊風及林木的芬多精，環境清幽，保有早年伐木時間的貯木池及運木小火車停靠站舊址，免費入園，每年都吸引很多遊客，園區有森美館、森活館、森產館、森動館、竹探館等展館，除了森藝1館及2館委外，森美館最近也要公開招標委外經營。投標截止日11月14日上午9時，標租期間自決標日起算6年，營運績效評鑑優良者，可取得1次優先續約權，以2年為限。

每年湧入80萬名遊客的羅東林業文化園區，很受歡迎，園區的森美館最近即將招標委外經...
每年湧入80萬名遊客的羅東林業文化園區，很受歡迎，園區的森美館最近即將招標委外經營。 圖／羅東林管處提供
分享

羅東

相關新聞

花蓮縣長徐榛蔚赴柬埔寨拚觀光 介紹在地特色

2019-10-29 13:37

影／幸福學童！免費喝到羅東鎮農會供應國產豆奶

2019-10-29 13:31

基隆漂亮景點躍上月曆 11月9日集發票來換

2019-10-29 12:42

花蓮—仁川定期航班今首航 韓國遊客最想去太魯閣

2019-10-29 11:29

台東利稻小熊取名Litu 布農族語意：枇杷

2019-10-29 10:13

宜蘭科學園區 二期標準廠房動土

2019-10-29 00:11

三星蔥飆天價 11月中可望回穩

2019-10-28 23:25

基隆橘郡社區候車亭 將增建至27公尺

2019-10-28 23:11

法鼓山助台東建柔道健力館啟用 體育界盼提高獎金留才

2019-10-28 21:35

為什麼基隆人一大早吃「油湯」 他道出和海港城市有關

2019-10-28 15:14

影／放生惹禍？ 基隆潮境保育區外來種龍虎斑入侵

2019-10-28 14:43

花蓮海灘出現大量漂流木 即日起開放撿拾

2019-10-28 13:59

餐飲業者偷倒油水至排水溝 花蓮環保局將宣導或開罰

2019-10-28 12:38

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

育民工家校車卓蘭線放學生鴿子 校方無奈表示也受害

2019-10-28 16:14

為什麼基隆人一大早吃「油湯」 他道出和海港城市有關

2019-10-28 15:14

影／放生惹禍？ 基隆潮境保育區外來種龍虎斑入侵

2019-10-28 14:43

違法開挖3328坪農地 新北工務局火速突擊開罰

2019-10-28 17:09

高市知名一德路周一夜市 違法擺攤多年下月11日熄燈

2019-10-29 13:17

兩岸廣場舞交流辣妹、辣媽尬舞 舞力四射

2019-10-28 18:04

全台攤商評比19家五星級 逾四分之一在台南

2019-10-28 15:52

國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55

竹市南大路與竹蓮街口破管搶修 東區臨時停水8小時

2019-10-28 17:43

嘉縣環保局用錯印章？縣府：是假訊息

2019-10-28 18:00

慈濟病房飄麵包香 女兒為臨終母做麵包感動所有人

2019-10-29 10:24

高市智慧路燈今年加到90組 最大問題竟是電費

2019-10-28 18:25

味全龍小龍女邀民眾 來嘉看球一日遊

2019-10-28 16:45

樹上茶籽也在要偷？農友直呼好誇張

2019-10-28 17:00

投核四重啟反對票？侯友宜：投票沒跟人說過

2019-10-28 16:37

花蓮—仁川定期航班今首航 韓國遊客最想去太魯閣

2019-10-29 11:29

市府轉運站前公車站 下月起24小時科技執法抓違停

2019-10-28 15:55

中華地下道填平工程 預計明年2月動工

2019-10-28 17:10

來九份老街必吃美食是啥？ 朱立倫推古早味油蔥粿

2019-10-28 22:12

哪時段易發生車禍？高市既不是清晨也不是夜間…

2019-10-28 15:38

泰山水管破30小時大塞車 侯友宜怒要年底前換完老舊管

2019-10-29 12:07

新竹市公車開進清大 全新路線83路周五開跑

2019-10-29 13:04

蔥苗價高種的人少 青蔥恐貴到過年

2019-10-29 00:11

防火又隔音 紅磚業可望回春

2019-10-28 23:59

北市府轉運站前公車站違停 24小時監控取締

2019-10-28 23:52

饕客無牙難盡興 「吸附性全口活動假牙」讓他如願

2019-10-29 10:25

水庫清淤廢土製紅磚 創造新循環經濟

2019-10-28 18:59

旗山大林廢爐渣案翻版？垃圾掩埋場同樣滲出高鹼汙水

2019-10-28 19:38

勞動部全國工科賽 美女師帶學生首次參賽獲車床冠軍

2019-10-28 16:55

消防救護若送較遠醫院 高市：患者安危家人要自負

2019-10-28 22:17

劉鴻林是木匠之寶 獲登錄為薪傳藝師

2019-10-28 17:47

大逆轉！中一中116票反對興建公有停車場

2019-10-29 14:13

天氣轉涼 高雄動保處提醒魚塭會出現「頓料」現象

2019-10-29 09:21

大林鎮長增清潔隊員遭阻？ 環保局回應有誤會

2019-10-28 16:52

日友人空運許願達摩給馬文君 大到險些上不了飛機

2019-10-28 16:56

竹縣台三線新風貌 33家30年以上老店大變身

2019-10-29 12:22

黃偉哲：市政中心 任內不會遷址

2019-10-28 23:58

藝文環境再升級 屏東藝術館明年將休館整建

2019-10-28 18:44

法鼓山助台東建柔道健力館啟用 體育界盼提高獎金留才

2019-10-28 21:35

水上鐵路高架化落空！藍營議員圍剿翁章梁 與綠議員互槓

2019-10-29 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top