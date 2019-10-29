花蓮縣長徐榛蔚赴柬埔寨拚觀光 介紹在地特色

2019-10-29 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮縣長徐榛蔚（右四）邀請柬埔寨總商會副會長林恆（右五）一起跳原民舞蹈。圖／花蓮縣政府提供 分享 facebook 花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊出席柬埔寨「2019亞洲客家懇親暨產業行銷參訪交流會」，徐榛蔚昨日向柬埔寨各大經濟貿易協會、工商總會及投資貿易業者等行銷花蓮特色，並介紹花蓮觀光、有機農業、衛生醫療及原民多元文化特色等發展，盼增進兩地觀光、經商貿易交流及人文情誼。

徐榛蔚表示，以「台灣東大門、幸福滿花蓮」做為開場口號，並介紹花蓮擁有得天獨厚的地貌景觀與土壤，孕育豐富營養的有機農作，並推行觀光運動休閒賽事，如媲美日本橫濱的LAVA鐵人三項賽事、國際賽事─太魯閣馬拉松，及推廣在地特色慢遊之旅，包含原民部落小旅行及特色小鎮慢遊等活動，都非常適合來花蓮觀光旅遊度假。

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她說，來花蓮不僅能安心旅遊，更能安心享用美食，花蓮擁有全台最大的有機土地耕作面積，在地有機米也曾經外銷至日本，國中小也推行每周一日的有機營養午餐。此外，花蓮醫療技術同步於全台，醫療資源豐富，包含1個醫學中心、2個區域醫院及3個地區醫院，以及267家的醫療診所，醫療供給率更是全台第二，歡迎到花蓮進行高端健康檢查。

柬埔寨總商會副會長林恆表示，歡迎縣長徐榛蔚及縣府團隊前來柬埔寨，他也介紹許多柬埔寨歷史文化及商業機會，讚譽花蓮是世界有名的觀光景點，期待雙方合作促進兩地交流。

柬埔寨總商會（The Cambodia Chamber of Commerce，簡稱 CCC），於2002年8月根據法令成立，為柬埔寨的半官方機構，自成立以來，柬埔寨總商會接待大量的外國經貿代表團和公司代表，與大量的國外商會、協會和公司簽訂備忘錄和協議。