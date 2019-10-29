影／幸福學童！免費喝到羅東鎮農會供應國產豆奶
2019-10-29 13:31
聯合報 記者戴永華
／宜蘭即時報導
宜蘭羅東鎮農會每年銷售1千萬瓶養生豆奶，配合政府大糧倉計畫，近年來逐步採用在地生產的大豆取代國外進口豆，同時為了結合推廣行銷與公益，即日起將免費供應縣內12所國小師生免費飲用國產豆奶，增加營養補充，預計年底前將供應2萬瓶，如果成效良好，擴大到全縣辦理。
如果以這12所學校的師生數估算，預計在每周營養午餐中，可以免費喝到養生豆奶二到三次。縣農會理事長陳漢鍾表示，羅東鎮農會生產養生豆奶邁入第55年，2016年配合政府的大糧倉計畫，鼓勵以休耕農地栽種其他大豆及玉米等雜糧，羅東養生豆奶的原料也逐漸從進口大豆，改由國產大豆取代，目前農會與在地青農黃柏凱合作，由青農栽種30公頃大豆，以保證價格收購，做為原料，期盼透過自產自銷，讓在地學童與消費者，喝到在地農民所栽種生產的東西，掌握食物的生產履歷來源，原料也比較有保障。
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今天在農會羅董養生休閒驛站，辦理推廣國產米榖雜糧行銷「豆香人情濃、喝出好健康」公益活動，邀請花蓮農改場場長杜麗華、農糧署東區分署副分署長陳吉村及縣府農業處長康立和等人到場，把免費養生豆奶送給12所學校。
總幹事吳聰杰說，今年6月間農會就已經針對羅東鎮8所國中小學試辦免費豆奶，覺得成效不錯，所以這次擴大到溪南地區的12間國小，而且在品嘗的同時，會配合作食農教育，讓孩子了解國產大豆生產過程、食物里程及環境教育深植學童對國產大豆良好印象，進而養成良好的飲食習慣。
羅東鎮農會民國53年開始製作生產豆奶，讓人懷舊且飄香至今55年，每年銷售1千萬瓶，是全國生產豆奶數量最多的農會，包括豆奶、黑豆奶、糙米奶及米奶等，提供優質的植物性蛋白質，作為發育中學齡孩童的營養補充品，縣農會藉由宜蘭縣內國中小學營養午餐做為推廣的起點，期望未來能擴展到各中小學，成為國產大豆銷售端強而有力的後援。
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