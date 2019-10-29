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基隆漂亮景點躍上月曆 11月9日集發票來換

2019-10-29 12:42聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

基隆市稅務局印製的水果月曆，往年都大受歡迎，今年換口味了，改由基隆漂亮風景登場，11月9日上午8點半，舉辦稅務月曆發票兌換送，捐出9到12月紙本發票8張，或雲端發票5張，消費金額10元以上，就可以到現場排隊兌換月曆一本，稅務局準備2500本，送完為止。

這次基隆市月曆主角，有許多網路熱門打卡景點，例如潮境公園飛天掃把，正濱漁港色彩屋...
這次基隆市月曆主角，有許多網路熱門打卡景點，例如潮境公園飛天掃把，正濱漁港色彩屋，和平島阿拉寶灣秘境等。記者吳淑君／攝影
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稅務局指出，這幾年在市長林右昌帶領下，城市形象已翻轉，基隆有很多漂亮景點，陸續整建完成，市府透過攝影比賽，徵選出美麗風景照，展現基隆的美。

這次月曆主角，多取自攝影比賽優秀作品，包括網路熱門打卡景點，有基隆港夜景，潮境公園飛天掃把，正濱漁港色彩屋，和平島阿拉寶灣秘境，情人湖，外木山，基隆嶼，北台灣最美的八斗子車站，白米甕砲台等賞心悅目，月曆下方提供景點介紹和交通指南。

市長林右昌說，柳野已皮被蹂躪了幾十年，和平島阿拉寶灣以前是管制區，因此還保有最原始風貌，現在要進去參觀要申請，由專業人員導覽，不能摸和踩踏這些奇石，只能沿步道遠遠觀看，和平島地質公園管理的很好，可把這景觀永永遠遠的傳給子孫。

月曆兌換時間是11月9日上午8點半，在稅務局總局一樓，七堵分局及信義分局同步兌換，募集發票將全數捐給創世基金會等公益團體。

這次基隆市月曆主角，有許多網路熱門打卡景點，例如潮境公園飛天掃把，正濱漁港色彩屋...
這次基隆市月曆主角，有許多網路熱門打卡景點，例如潮境公園飛天掃把，正濱漁港色彩屋，和平島阿拉寶灣秘境等。記者吳淑君／攝影
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這次基隆市月曆主角，有許多網路熱門打卡景點，例如潮境公園飛天掃把，正濱漁港色彩屋...
這次基隆市月曆主角，有許多網路熱門打卡景點，例如潮境公園飛天掃把，正濱漁港色彩屋，和平島阿拉寶灣秘境等。記者吳淑君／攝影
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基隆嶼月曆攝影比賽

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