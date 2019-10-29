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花蓮—仁川定期航班今首航 韓國遊客最想去太魯閣

2019-10-29 11:29聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

由花蓮縣府促成的花蓮直飛韓國仁川定期航班，今天首航，縣府準備韓國傳統歌謠「阿里郎」迎賓，189名韓客們帶著滿面笑容入境，縣府更附上韓語版花蓮觀光摺頁，這次韓客分為4團，預計會去七星潭、太魯閣國家公園等景點觀光。

花蓮—仁川冬季航線暫定至明年3月28日，班機由易斯達航空負責，機型為737-800、載量189人，每周二、四、六直飛。除了花蓮智慧公車站牌新增韓文版，飯店業者也準備韓語迎賓及溝通外，還貼心準備韓客愛吃的泡菜一口酥、芒果果凍及花蓮西瓜冰棒。

金姓韓客一家四人來花蓮旅遊，金女士表示，這是第一次來台灣，在電視上看到太魯閣的風景，因此最想去太魯閣玩，最想吃小籠包和芒果。

即將在11月卸任的花蓮縣府觀光處長唐玉書表示，以前在觀光業界服務時，觀察到韓國觀光客雖然喜歡來花蓮玩，卻大多是當日來回，上任後一直希望開拓韓客市場，經過四月拜會韓國觀光業者後，對方希望能有直航班機到花蓮，促成首次由韓籍航空公司易斯達航空，開闢新航線，也希望是長期航線，永續經營。

花蓮縣副縣長蔡運煌指出，面對觀光的困境，縣府不停向外尋求機會，縣府積極提案「振興花蓮國際機場活水計畫」爭取花東基金，希望延長補助、爭加補助誘因並導入縣民搭乘飛機的交通補助。觀光局駐韓辦事處及韓國旅行業協會副會長白承弼認為，可提高60％韓客訪花，創造韓客深度停留遊覽花蓮的新模式。

緊接著11月10日至30日，易斯達航空規畫每周日直飛花蓮—釜山。另外，立委蕭美琴協助促成的花蓮沖繩宮古島包機，可望直飛日本宮古島新機場「下地島機場」，期望在台日雙方旅行業者共同努力下，透過包機發展永續經營的航線。

韓國遊客金姓一家人到花蓮家族旅遊，表示最想去太魯閣，吃小籠包和水果。記者王思慧／...
韓國遊客金姓一家人到花蓮家族旅遊，表示最想去太魯閣，吃小籠包和水果。記者王思慧／攝影
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花蓮-仁川定期航班今天首航，吸引韓國觀光客到花蓮觀光。記者王思慧／攝影
花蓮-仁川定期航班今天首航，吸引韓國觀光客到花蓮觀光。記者王思慧／攝影
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花蓮-仁川定期航班今天首航，189個機位坐滿。記者王思慧／攝影
花蓮-仁川定期航班今天首航，189個機位坐滿。記者王思慧／攝影
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韓國太魯閣國家公園航線

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