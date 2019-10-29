花蓮—仁川定期航班今首航 韓國遊客最想去太魯閣

2019-10-29 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



由花蓮縣府促成的花蓮直飛韓國仁川定期航班，今天首航，縣府準備韓國傳統歌謠「阿里郎」迎賓，189名韓客們帶著滿面笑容入境，縣府更附上韓語版花蓮觀光摺頁，這次韓客分為4團，預計會去七星潭、太魯閣國家公園等景點觀光。

花蓮—仁川冬季航線暫定至明年3月28日，班機由易斯達航空負責，機型為737-800、載量189人，每周二、四、六直飛。除了花蓮智慧公車站牌新增韓文版，飯店業者也準備韓語迎賓及溝通外，還貼心準備韓客愛吃的泡菜一口酥、芒果果凍及花蓮西瓜冰棒。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

金姓韓客一家四人來花蓮旅遊，金女士表示，這是第一次來台灣，在電視上看到太魯閣的風景，因此最想去太魯閣玩，最想吃小籠包和芒果。

即將在11月卸任的花蓮縣府觀光處長唐玉書表示，以前在觀光業界服務時，觀察到韓國觀光客雖然喜歡來花蓮玩，卻大多是當日來回，上任後一直希望開拓韓客市場，經過四月拜會韓國觀光業者後，對方希望能有直航班機到花蓮，促成首次由韓籍航空公司易斯達航空，開闢新航線，也希望是長期航線，永續經營。

花蓮縣副縣長蔡運煌指出，面對觀光的困境，縣府不停向外尋求機會，縣府積極提案「振興花蓮國際機場活水計畫」爭取花東基金，希望延長補助、爭加補助誘因並導入縣民搭乘飛機的交通補助。觀光局駐韓辦事處及韓國旅行業協會副會長白承弼認為，可提高60％韓客訪花，創造韓客深度停留遊覽花蓮的新模式。