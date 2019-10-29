台東利稻小熊取名Litu 布農族語意：枇杷

2019-10-29 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣即時報導



台東繼海端鄉廣原小熊取名為Mulas後，上個月同樣在海端鄉利稻部落捕捉到的小熊，經台東林管處與部落村民討論後，將小熊取名為Litu（利篤），利稻村長古金福解釋這個名子解釋就叫「枇杷」。

台東縣海端鄉利稻部落捕捉到的小熊，經台東林管處與部落村民討論後，將小熊取名為Litu(布農族語意：枇杷)。圖／台東林管處提供 分享 facebook 古金福表示，會取名Litu，主要利稻村的土地上早年滿山遍野都是野生枇杷，會吸引很多動物覓食，而Litu發音翻譯成漢字也就是現在利稻的由來。

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部落族人期待小熊取名Litu，也代表將這隻小熊視為部落的一份子，希望牠能在以部落為名的冠名下，受到大家殷切的關心及祝福，能日漸健康茁壯，期盼牠返回山林時能重新成為「好野熊」。

台東林管處表示，Litu22日移地至農委會特有生物研究保育中心低海拔試驗站照養，經過1個月以來的細心照顧，現在已經重達23公斤，健康狀況良好。

【中央社／台東縣29日電】

台東海端鄉利稻村9月底一隻小熊誤闖雞舍，被村民誘捕交由台東林管處照養，利稻部落族人將小熊取名Litu，布農族語意思是枇杷；林管處也頒發感謝狀等給協助的村民。

林務局台東林區管理處因為要增設野訓場供小熊活動，施工期間將利稻小熊和廣原小熊姆拉斯（Mulas）於22日送到特有生物研究保育中心低海拔試驗站移地照養，待野訓場施作完成後，再返回台東進行野放的訓練。

台東林管處長劉瓊蓮接受中央社記者訪問表示，送利稻小熊到特生中心時體重已經有23公斤，是一隻不怕人的公熊。日前利稻部落會議，經族人討論後一致同意將小熊取名Litu，以部落名為名，代表族人已將小熊視為部落的一份子，希望牠返回山林時能成為「好野熊」，自在生活。

利稻村長古金福解釋Litu的由來，因為利稻村的土地上早年滿山遍野都是野生枇杷，枇杷的布農族語就是Litu。

為感謝部落村民，部落會議中由劉瓊蓮頒發感謝狀及致贈禮品給在第一時間通報並協助安置的村民；現場也安排林管處人員介紹人熊遭遇時的處理方式，並提供生動有趣的處置措施圖卡給部落族人及當地國小做為教材。