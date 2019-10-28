三星蔥飆天價 11月中可望回穩

台北果菜批發市場蔥價8月起開始飆漲，最近一周以來蔥價從232元漲到273元。 記者翁浩然／攝影 分享 facebook

國內蔥價受8月雨災影響後飆漲，台北果菜批發市場蔥價每公斤平均批發價格，一周以來從232元漲到273元；何時蔥價才回穩？台北農產運銷公司預估，由於蔥產地復耕約需100天，要等11月中旬後，產地才會恢復正常供貨量，屆時蔥價才可能回穩。

北農統計，台北果菜批發市場三星蔥每公斤平均批發價從7月底、8月初低於100元的價格一路飆漲，到9月就有單日價格超過260、270元情況。10月間在200到300元間浮動，今年最高價則出現在10月8日，漲到310元。

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北農指出，蔥價飆漲應與中南部產地受8月中旬豪雨等影響而尚未復耕、供貨量下滑有關。以近一周批發市場青蔥每天到貨量約17到26公噸來看，約是產地受雨災前6、7月每天30到40多公噸的一半；這段空窗期造成整體市場供不應求，價格才上漲。

北農表示，除北部的三星蔥外，中南部粉蔥7月底每公斤平均批發價40多元，8月初也才每公斤80、90元，但雨災後一路飆漲，最高價也出現在10月8日高達295元。

偷550公斤三星蔥 2嫌落網了

蔥價上揚引來宵小覬覦，宜蘭三星蔥農日前把交貨的青蔥放在集貨場時，竟被偷走550公斤，13位蔥農損失金額達14萬元。三星警分局經過抽絲剝繭，逮到2名嫌犯，依竊盜罪移送。

警方指出，本月23日下午3點半，農民把採收的青蔥交貨放在三星地區農會的萬富集貨場，準備交農會集中銷售。沈姓及廖姓男子趁人不注意，開著掛報廢車牌的廂型車搬走37箱青蔥，過程中還換掉包裝，燒掉三星地區農會的紙箱，改以壯圍鄉農會的紙箱裝成30箱，載到新北市板橋果菜市場以及新竹的中盤商，以180元的低價賤賣。

警方過濾監視器，查到調換車牌的廂型車，循線追查到這批被盜的青蔥，並在沈男前往收取貨款前，查獲贓款8萬元，26日下午前往冬山鄉將沈男、廖男逮捕歸案。