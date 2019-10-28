活化花蓮機場 蕭美琴促強化誘因
2019-10-28 18:39中央社 台東縣28日電
花蓮、韓國仁川包機直航明天首航，立委蕭美琴肯定花蓮縣政府與航空業者積極洽談促成，她爭取放寬直航補助條件，強化航空公司直飛花蓮的誘因，盼能吸引更多國際遊客。
蕭美琴表示，東部市場規模不足，多數航空公司基於自身經濟成本考量裹足不前，不易促成國際定期航線，為此她提出修法「發展大眾運輸條例」，將花東地區的航空及航運業者比照偏遠離島地區，納入虧損補貼對象，鼓勵海、空運業者投入花蓮交通建設。
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蕭美琴指出，近年積極質詢與提案，多次與觀光局等部會開會討論，要求以政策鼓勵航空公司及旅遊業者提高包機誘因。觀光局近期修訂「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」，除了降低業者申請門檻、提高獎助金額，更補助一半地勤費用，之後收到航空公司提出韓國仁川、釜山、蔚山等地直飛花東的申請案件。
針對航空業者的優惠，去年花蓮0206震災發生後，民航局也實施國際航線免收降落費優惠，協助地方觀光復甦，為了提高業者新闢航線誘因，民航局決定再延長優惠一年至今年底，日、韓、港、澳與新南向航線，則延長至明年3月31日止。
此外，蕭美琴協助促成的花蓮沖繩宮古島包機，月底也可望直飛日本宮古島新機場「下地島機場」，期望在台日雙方旅行業者共同努力下，能透過包機發展出永續經營的航線。
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