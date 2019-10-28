落實牛隻釘掛耳環管理 台東縣府突檢養牛場

2019-10-28 18:04 中央社 台東28日電



為加強飼養牛隻飼主善盡管理責任，預防再發生馬路上撞牛的憾事，台東縣政府農業今天突襲檢查卑南鄉杉原海水浴場附近的一處養牛場，落實牛隻釘掛耳環的管理工作。

日前省道台11線東河鄉七里橋路段，發生成功鎮民騎車撞上走在公路上的水牛，造成摔車死亡。台東縣議員楊秋珍強烈要求農業單位必須好好規範牛隻飼主，不要再發生撞牛的憾事。

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楊秋珍以親身經歷說，飼主真的要落實管理牛隻，不要放任其四處遊蕩，東海岸鄉鎮的居民經常在夜間看到牛隻在馬路散步或睡覺，天色昏暗一不小心就可能撞上了，跟撞山一樣相當恐怖，可是要人命的。

縣府農業處為解決問題，從8月開始陸續辦理7場次的牛隻掛耳標宣導會，要求養牛戶務必做好初生小牛剪耳號，沒有打耳號的牛隻耳朵必須夾上耳號。並且勸導飼主不要在鄰近公路的地方養牛，尤其要針對移動式的養牛戶嚴格查緝，不允許放任牛隻夜遊、逛馬路。

同時，積極向農委會申請耳標及打耳標機器，並親自到全縣近30戶大型的養牛戶分送2800個耳標，要求飼主必須在10月底前幫牛隻掛好耳標。

為檢核養牛戶是否確實完成，農業處長許瑞貴、畜產保育科長饒和奇、獸醫師洪翊方及卑南鄉公所所長吳子和上午前往杉原海水浴場附近一處養牛場檢查，很高興飼主依規定做好管理及掛耳標。農業處強調，仍會不定時突襲檢查各個養牛戶，希望能從飼主規範並落實。