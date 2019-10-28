為什麼基隆人一大早吃「油湯」 他道出和海港城市有關

2019-10-28 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



蔡英文總統連任競選團隊自製直播節目「一起吃早餐」，今天邀蔡適應分享基隆在地美食「油湯」，蔥油餅配餛飩湯，加上乾麵。為什麼基隆人一大早就吃油湯？蔡適應說，這和基隆是早期發展的海港城市有關。

蔡適應指出，基隆市人口大約37萬人，日治時期是全台第三大都市，因為是較早開發的港口之一。相較於其他港口城市，港口距離市區大都有一段距離，基隆港跟市區距離十分接近，就算不是市區，也能經常聽到郵輪的汽笛聲，感受到海洋的氣息，這正是基隆最大的特色。

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至於為什麼基隆人早上要吃「油湯」，蔡適應解釋，基隆是早期發展的海港城市，海運、陸運一併蓬勃發展，提供了許多工作機會，當時最多職業應該就是碼頭工人跟貨運司機。

因為工作需要大量勞動，加上基隆多雨潮濕，所以一大早當然得吃一些高熱量、高營養的「油湯」，暖暖胃、暖暖身子，才好上工。遇到網友提案舉辦釣魚大賽，蔡適應也推薦各式海岸活動，包含夜釣小管、沖岸等私房行程。

在「True英未來」單元，主持人阮昭雄問蔡適應對於基隆市的交通政策的想法。蔡適應表示，任內一直大力推動基隆輕軌捷運，終獲前瞻基礎建計畫補助，感謝中央大力支持，否則不知何時才能達成。