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花蓮海灘出現大量漂流木 即日起開放撿拾

2019-10-28 13:59聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

米塔颱風侵襲影響，花蓮地區海灘出現大量漂流木，花蓮縣政府開放指定區域供民眾自由撿拾，即日起至10月31日開放設籍於花蓮縣居民撿拾，每天開放時間為上午9時至下午4時。

花蓮縣政府依據《處理天然災害漂流木應注意事項》，公告開放地區為崇德隧道口以南至奇萊鼻燈塔海灘、北濱公園範圍海灘（含美崙溪出海口）、花蓮溪口至花蓮縣及台東縣界海灘及縣管河川。

花蓮縣府農業處提醒，民眾撿拾漂流木時，請攜帶身份證件，如發現具國有、公有、私有註記、烙印者，撿拾後應通報行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處或縣府保管，切勿於非公告撿拾區域及時段撿拾漂流木，以免觸法。

花蓮縣府農業處表示，在公告時間內，於縣府設置林產物檢查站，民眾如拾得貴重木請至縣府設置的林產物檢查站，依法辦理登記檢查。

花蓮海灘出現大量漂流木，花蓮縣政府開放指定區域供民眾自由撿拾。圖／花蓮縣政府提供
花蓮海灘出現大量漂流木，花蓮縣政府開放指定區域供民眾自由撿拾。圖／花蓮縣政府提供
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漂流木米塔颱風

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