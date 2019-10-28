親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

行動代號凱拉穆勒：獵殺IS首腦，美軍如何殺死了巴格達迪？

MLB／3轟+柯爾好投 太空人世界大賽逆勢聽牌

餐飲業者偷倒油水至排水溝 花蓮環保局將宣導或開罰

2019-10-28 12:38聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣政府去年底配合中央發布廚餘禁養豬政策，有餐飲業者將廚餘油水直接倒入排水溝，造成排水溝有阻塞、惡臭現象。清運業者也反映，因10月起不能再送至中區垃圾掩埋場，也無法轉送至宜蘭利澤處理，若要清運需付高成本。花蓮縣環保局表示，現階段會宣導業者勿將油水倒進排水溝，否則將依法開罰最高6000元。

有民眾及清運業者向花蓮縣議員張美慧陳情，皆為餐飲廚餘油汙油水問題，民眾說市區排水溝有油汙及惡臭狀況；而清運業者則反映，原載送至花蓮縣中區掩埋場的油汙油塊，因每天收的量會超過上限，10月起被要求不能收事業廢棄物，如要轉送至宜蘭利澤焚化廠處理，現有設備不足以應付，若繼續清運，成本將暴增，在餐飲業者不願負擔高額費用委託清除下，廢棄油水直接倒在排水溝，造成管線皂化堵塞，形成惡性循環。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，花蓮縣每天有130至150噸垃圾，但利澤只收100噸，剩下的垃圾只能送往中區垃圾掩埋場掩埋，但垃圾累積愈來愈多，只能向環保署申請緊急應變掩埋措施，讓花蓮市跟吉安鄉的垃圾可以進中區，且不受環評限制，應變措施時間只到今年底。

張華砡說，為避免地下管線阻塞，將召開說明會宣導餐飲業者，油水要分離力，並把油交給清潔隊，否則將依照《廢棄物清理法》50條，可開罰1200元至6000元罰鍰；至於飯店業者廢棄物須符合有害事業廢棄物認定標準，要遵守規定的SOP清理，若違法將開罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

有餐飲業者將廚餘油水直接倒入排水溝，造成排水溝有阻塞、惡臭現象。圖／花蓮縣議員張...
有餐飲業者將廚餘油水直接倒入排水溝，造成排水溝有阻塞、惡臭現象。圖／花蓮縣議員張美慧提供
分享
有餐飲業者偷倒廚餘油水至排水溝，導致管線有阻塞情形。圖／花蓮縣議員張美慧提供
有餐飲業者偷倒廚餘油水至排水溝，導致管線有阻塞情形。圖／花蓮縣議員張美慧提供
分享

相關新聞

他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔

2019-10-28 07:43

網紅店注活力 「委託行」漸甦醒

2019-10-28 00:28

花蓮305公車上路 月底前免費搭

2019-10-27 23:39

聯合盃作文賽宜蘭1600人初賽 林姿妙：應年年辦

2019-10-27 23:35

全年伴弱勢兒少 林劭宇獲金舵獎

2019-10-27 23:05

原住民彩繪列車明天後卸妝 台東鐵道迷今搶拍最後身影

2019-10-27 17:45

影／東海岸造林鼠患危害苗木 林管處設棲架猛禽助滅鼠

2019-10-27 16:49

花蓮新增市區305公車 10月底前免費搭乘

2019-10-27 14:26

聯合盃全國作文大賽宜蘭初賽 縣長：有意義活動要每年辦

2019-10-27 13:43

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

黃偉哲證實 謝震武之妻將到台南任職美術館副館長

2019-10-27 21:17

彰化縣財政及時雨 王惠美從離岸風電每年挖到4.1億元

2019-10-27 20:21

警員撞斷3根肋骨路跑活動帳棚害的？ 南庄農會被質疑

2019-10-27 19:32

鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

鮮乳市場競爭 柳營小農自創品牌用這招搶出路

2019-10-27 22:11

桃警嚴重不足警民比最高 鄭文燦：10億增926警強化治安

2019-10-27 18:28

熊出沒？6棵香蕉樹遭推倒 嘉義中埔鄉蕉農憂心

2019-10-27 13:16

雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44

影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02

台南民宿合法申設範圍將再擴大 多數民宿地點都能納入

2019-10-27 19:30

他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔

2019-10-28 07:43

彰化縣三山國王廟有多少？官方是29間、協會有38間

2019-10-27 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top