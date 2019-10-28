餐飲業者偷倒油水至排水溝 花蓮環保局將宣導或開罰

2019-10-28 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮縣政府去年底配合中央發布廚餘禁養豬政策，有餐飲業者將廚餘油水直接倒入排水溝，造成排水溝有阻塞、惡臭現象。清運業者也反映，因10月起不能再送至中區垃圾掩埋場，也無法轉送至宜蘭利澤處理，若要清運需付高成本。花蓮縣環保局表示，現階段會宣導業者勿將油水倒進排水溝，否則將依法開罰最高6000元。

有民眾及清運業者向花蓮縣議員張美慧陳情，皆為餐飲廚餘油汙油水問題，民眾說市區排水溝有油汙及惡臭狀況；而清運業者則反映，原載送至花蓮縣中區掩埋場的油汙油塊，因每天收的量會超過上限，10月起被要求不能收事業廢棄物，如要轉送至宜蘭利澤焚化廠處理，現有設備不足以應付，若繼續清運，成本將暴增，在餐飲業者不願負擔高額費用委託清除下，廢棄油水直接倒在排水溝，造成管線皂化堵塞，形成惡性循環。

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環保局廢棄物管理科長張華砡表示，花蓮縣每天有130至150噸垃圾，但利澤只收100噸，剩下的垃圾只能送往中區垃圾掩埋場掩埋，但垃圾累積愈來愈多，只能向環保署申請緊急應變掩埋措施，讓花蓮市跟吉安鄉的垃圾可以進中區，且不受環評限制，應變措施時間只到今年底。