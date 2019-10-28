花蓮海灘出現大量漂流木 縣府公告撿拾
2019-10-28 11:39中央社 花蓮縣28日電
受米塔颱風侵襲影響，花蓮地區海灘出現大量漂流木，花蓮縣政府開放指定區域供民眾自由撿拾，即日起至31日凡設籍花蓮縣的民眾可撿拾，每天開放時間為上午9時至下午4時。
花蓮縣政府表示，依據「處理天然災害漂流木應注意事項」，公告可撿拾區域為崇德隧道口以南至奇萊鼻燈塔的海灘、北濱公園範圍海灘（含美崙溪出海口）、花蓮溪口至花蓮縣及台東縣界的海灘及縣管河川。
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花蓮縣政府農業處提醒，民眾撿拾漂流木時請攜帶身分證件，如發現具國有、公有、私有註記、烙印者，撿拾後應通報行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處或縣府保管；切勿於非公告撿拾區域及時段撿拾漂流木，以免觸法。
縣府農業處表示，在公告時間內縣府有設置林產物檢查站，民眾若拾得貴重木請至縣府林產物檢查站，依法辦理登記檢查。
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