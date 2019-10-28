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他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔

2019-10-28 07:43聯合報 記者吳淑君／即時報導

基隆市刈堡BAO開在沒落的委託行巷弄內，很多客人質疑，這裡沒人潮、怎麼會有生意？連鄰居也佩服他們勇氣可嘉，但不到半年，這家店竟成網紅名店，生意不差。老闆張志維說，他嗅到基隆委託行慢慢在甦醒，果然幾乎天天有年輕人來拍照，創意刈包就在網路上傳開來了。

曾是全台最熱鬧，舶來品最多最潮的基隆委託行，因開放出國觀光，加上百貨公司林立，委託行沒落許久，店家紛紛拉下鐵門歇業，直到近年委託行才有新店家進駐。

繼丸角咖啡、小戴商店、擇食之後，近半年委託行又多了呵呵咖啡，刈堡BAO，市議員童子瑋也把服務處設在委託行裡頭，連民眾黨主席柯文哲都慕名而來。

刈堡BAO老闆張志維說，這幾年基隆改變很多，讓他也想回來了，本來他的室內工作室開在復興路，太太邱郁淳在工作室門口賣創意刈包。

有朋友覺得他們賣的東西很文創，和委託行滿搭的，介紹他來委託行開店，他很喜歡委託行的氛圍，經童子瑋幫忙，租下現在店面，把工作室和刈堡BAO都搬過來。

他把店設計得很有文青風，幾乎天天有年輕人來拍照，很快就在網路上傳開來了，他白天要先忙主業，刈堡BAO下午4點才營業，平日一天仍可賣5、60個刈包，周六生意更好。

老闆娘邱郁淳說，她的刈包除了傳統的焢肉，還有日式牛口味，泡菜口味，客家口味，假日有限定打拋豬，刈包另加起司或荷包蛋，味道更讚。他們家很喜歡吃花生粉，也會幫客人加大把花生粉，大家吃得開心比較重要，一個傳統口味刈包加蛋50元，很有飽足感。刈堡BAO，在基隆市孝一路23巷3弄1號。電話，Line ID：0901167900。

刈堡BAO除了傳統的焢肉，還有日式牛口味，泡菜口味，客家口味，假日有限定打拋豬，...
刈堡BAO除了傳統的焢肉，還有日式牛口味，泡菜口味，客家口味，假日有限定打拋豬，刈包另加起司或荷包蛋，味道更讚。記者吳淑君／攝影
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刈堡BAO除了傳統的焢肉，還有日式牛口味，泡菜口味，客家口味，假日有限定打拋豬，...
刈堡BAO除了傳統的焢肉，還有日式牛口味，泡菜口味，客家口味，假日有限定打拋豬，刈包另加起司或荷包蛋，味道更讚。記者吳淑君／攝影
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刈堡BAO除了傳統的焢肉，還有日式牛口味，泡菜口味，客家口味，假日有限定打拋豬，...
刈堡BAO除了傳統的焢肉，還有日式牛口味，泡菜口味，客家口味，假日有限定打拋豬，刈包另加起司或荷包蛋，味道更讚。記者吳淑君／攝影
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沒落的委託行，慢慢甦醒了。記者吳淑君／攝影
沒落的委託行，慢慢甦醒了。記者吳淑君／攝影
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刈堡BAO除了傳統的焢肉，還有日式牛口味，泡菜口味，客家口味，假日有限定打拋豬，...
刈堡BAO除了傳統的焢肉，還有日式牛口味，泡菜口味，客家口味，假日有限定打拋豬，刈包另加起司或荷包蛋，味道更讚。記者吳淑君／攝影
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刈堡BAO除了傳統的焢肉，還有日式牛口味，泡菜口味，客家口味，假日有限定打拋豬，...
刈堡BAO除了傳統的焢肉，還有日式牛口味，泡菜口味，客家口味，假日有限定打拋豬，刈包另加起司或荷包蛋，味道更讚。記者吳淑君／攝影
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刈堡BAO除了傳統的焢肉，還有日式牛口味，泡菜口味，客家口味，假日有限定打拋豬，刈包另加起司或荷包蛋，味道更讚。記者吳淑君／攝影
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刈堡BAO除了傳統的焢肉，還有日式牛口味，泡菜口味，客家口味，假日有限定打拋豬，刈包另加起司或荷包蛋，味道更讚。記者吳淑君／攝影
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