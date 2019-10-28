他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔
2019-10-28 07:43
聯合報 記者吳淑君
／即時報導
基隆市刈堡BAO開在沒落的委託行巷弄內，很多客人質疑，這裡沒人潮、怎麼會有生意？連鄰居也佩服他們勇氣可嘉，但不到半年，這家店竟成網紅名店，生意不差。老闆張志維說，他嗅到基隆委託行慢慢在甦醒，果然幾乎天天有年輕人來拍照，創意刈包就在網路上傳開來了。
曾是全台最熱鬧，舶來品最多最潮的基隆委託行，因開放出國觀光，加上百貨公司林立，委託行沒落許久，店家紛紛拉下鐵門歇業，直到近年委託行才有新店家進駐。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
繼丸角咖啡、小戴商店、擇食之後，近半年委託行又多了呵呵咖啡，刈堡BAO，市議員童子瑋也把服務處設在委託行裡頭，連民眾黨主席柯文哲都慕名而來。
刈堡BAO老闆張志維說，這幾年基隆改變很多，讓他也想回來了，本來他的室內工作室開在復興路，太太邱郁淳在工作室門口賣創意刈包。
有朋友覺得他們賣的東西很文創，和委託行滿搭的，介紹他來委託行開店，他很喜歡委託行的氛圍，經童子瑋幫忙，租下現在店面，把工作室和刈堡BAO都搬過來。
他把店設計得很有文青風，幾乎天天有年輕人來拍照，很快就在網路上傳開來了，他白天要先忙主業，刈堡BAO下午4點才營業，平日一天仍可賣5、60個刈包，周六生意更好。
老闆娘邱郁淳說，她的刈包除了傳統的焢肉，還有日式牛口味，泡菜口味，客家口味，假日有限定打拋豬，刈包另加起司或荷包蛋，味道更讚。他們家很喜歡吃花生粉，也會幫客人加大把花生粉，大家吃得開心比較重要，一個傳統口味刈包加蛋50元，很有飽足感。刈堡BAO，在基隆市孝一路23巷3弄1號。電話，Line ID：0901167900。
留言