拔河邀請賽在花蓮 93隊高手較勁
2019-10-27 18:32
聯合報 記者王思慧
／即時報導
「108年協會盃拔河運動錦標賽暨國際拔河邀請賽」今天於花蓮縣立體育館小巨蛋如火如荼展開，花蓮縣政府副秘書長兼社會處長張逸華出席開幕典禮，除歡迎選手們享受花蓮好山好水外，更期許選手們都能在賽事上獲得亮眼成績。今花蓮美崙國中打敗台中與桃園隊，暫居第一名，成績最亮眼。
張逸華代表正在柬埔寨拼城市外交、世界客屬會論壇的縣長徐榛蔚，歡迎來自韓國、泰國的拔河好手，以及國內各縣市共93隊的拔河菁英齊聚花蓮。他說，拔河運動之所以受到國人重視，主要是具有緊張性、戲劇性及團結性，而台灣第一支拔河隊組成於1990年，並首次出訪日本參加國際賽事，為台灣參加國際拔河競賽掀起序幕，如今已讓世界各國將台灣視為最強勁的對手，也是國人引以為傲的運動項目之一。
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張逸華指出，明年度的全民運動會在花蓮，比賽項目也包括拔河競技，期盼在場選手們能再次前來花蓮參與比賽盛事，展現全國最高水準的拔河運動，共同角逐佳績。
第一天的賽事國中女子組由美崙國中擊敗了台中豐原國中、台中四箴國中、桃園市仁美國中暫時以3勝的姿態暫居該組的第一名；國中女子組為富北國中3勝2敗暫居第四名；在國小混合B組高寮國小暫時以4勝1敗的戰績暫居第二名，見晴國小以3勝2敗暫居第四名。
今天除選拔女子組540公斤級、男子組560公斤級與U23女子組500公斤級隊伍，代表台灣參加2020年世界盃的國手參賽隊伍外，公開男子組600公斤級與女子組540公斤級冠軍隊伍，將參加明天國際邀請賽，與邀請各國代表隊一較高下，而花蓮縣也推派10校11支隊伍參與賽事，歡迎花蓮鄉親一起到花蓮小巨蛋為花蓮子弟加油。
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