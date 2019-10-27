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原住民彩繪列車明天後卸裝 台東鐵道迷今搶拍最後身影

2019-10-27 17:45聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

被稱為「移動的風景」的大魯閣自強號原民彩繪列車即將卸妝，明天將開出新北樹林到花蓮志學（228車次）、志學到樹林（229車次），是這班「彩繪」列車最後一次出勤，明天之後就要卸去彩繪塗裝，恢復原來白底橘色條紋彩妝，想捕捉原民彩繪列車最後身影的鐵道迷，請把握明天最後機會。

由於大魯閣自強號原民彩繪列車今天是最後一天往返台北及台東，今天下午1點10分從台東開往台北， 是這列原民彩繪列車最後一次到台東，今天就吸引許多鐵道迷、攝影玩家守候在池上大橋等地點，等待捕捉彩繪列車通過的瞬間。

行政院原民會為紀念1994年8月1日「山胞」正名為「原住民族」紀念日，與台鐵局合作推出彩繪列車，行駛期間自7月29日至10月28日止，為期3個月。

原住民彩繪列車是原民會以全國原住民兒童繪畫創作比賽中，16名小朋友的得獎作品，複製於太魯閣自強號列車的車廂上，呈現阿美族、雅美族、布農族、泰雅族等原住民間流傳的神話故事，還有大洪水、冬瓜美人、巨人、彩虹、取火等，畫作充滿童趣。

大魯閣自強號原民彩繪列車明天後就要「卸妝」，今天台東有不少攝影玩家與鐵道迷守在鐵...
大魯閣自強號原民彩繪列車明天後就要「卸妝」，今天台東有不少攝影玩家與鐵道迷守在鐵道兩側捕捉它美麗身影。記者羅紹平／攝影
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大魯閣自強號原民彩繪列車明天後就要「卸妝」今天最後一天行駛台東與台北之間。記者羅...
大魯閣自強號原民彩繪列車明天後就要「卸妝」今天最後一天行駛台東與台北之間。記者羅紹平／攝影
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彩繪列車原住民鐵道迷

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