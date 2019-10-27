原住民彩繪列車明天後卸裝 台東鐵道迷今搶拍最後身影

2019-10-27 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



被稱為「移動的風景」的大魯閣自強號原民彩繪列車即將卸妝，明天將開出新北樹林到花蓮志學（228車次）、志學到樹林（229車次），是這班「彩繪」列車最後一次出勤，明天之後就要卸去彩繪塗裝，恢復原來白底橘色條紋彩妝，想捕捉原民彩繪列車最後身影的鐵道迷，請把握明天最後機會。

由於大魯閣自強號原民彩繪列車今天是最後一天往返台北及台東，今天下午1點10分從台東開往台北， 是這列原民彩繪列車最後一次到台東，今天就吸引許多鐵道迷、攝影玩家守候在池上大橋等地點，等待捕捉彩繪列車通過的瞬間。

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行政院原民會為紀念1994年8月1日「山胞」正名為「原住民族」紀念日，與台鐵局合作推出彩繪列車，行駛期間自7月29日至10月28日止，為期3個月。