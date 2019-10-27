影／東海岸造林鼠患危害苗木 林管處設棲架猛禽助滅鼠

2019-10-27 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／即時報導



近年來台東海岸造林地幼齡苗木飽受老鼠啃食危害，為減少鼠害，台東林管處最近首度在轄區第2506號防風保安林設置老鷹棲架，希望能吸引大冠鷲等猛禽停棲，協助滅鼠，也商請民間合法飼養的栗翅鷹測試成功降落棲架，讓林管處人員信心大增，若評估防治效益良好，將廣大導入老鷹棲架及鼠害監測。

台東林管處今天表示，因轄區台東市及太麻里鄉的海岸造林地，今年2至9月間頻頻發生老鼠啃食造林木，導致苗木斷裂死亡，除了補植，也參考財團法人慈心有機農業發展基金會的防鼠經驗，在第2506號保安林造林地內搭建第一座以在地木、竹為材料，高約9公尺的「老鷹棲架」，以吸引猛禽鳥類前來保安林地棲息，同時獵捕老鼠，以減緩鼠害。

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台東林管處指出，為了測試這座「老鷹棲架」的實用性，林管處商請台東市知名建築師林坤層合法飼養的栗翅鷹前來「試降」，這隻栗翅鷹展翅高飛後，以優美的姿態成功試降，且站在棲架上，居高臨下以炯炯的眼神緊盯造林地內的動動靜，讓在場林管處人員信心大增。