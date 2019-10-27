親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美國德州農工大學驚傳槍擊 至少20人傷

反送中示威者占道架路障 港警舉黑旗射催淚彈驅散

影／東海岸造林鼠患危害苗木 林管處設棲架猛禽助滅鼠

2019-10-27 16:49聯合報 記者羅紹平／即時報導

近年來台東海岸造林地幼齡苗木飽受老鼠啃食危害，為減少鼠害，台東林管處最近首度在轄區第2506號防風保安林設置老鷹棲架，希望能吸引大冠鷲等猛禽停棲，協助滅鼠，也商請民間合法飼養的栗翅鷹測試成功降落棲架，讓林管處人員信心大增，若評估防治效益良好，將廣大導入老鷹棲架及鼠害監測。

台東林管處今天表示，因轄區台東市及太麻里鄉的海岸造林地，今年2至9月間頻頻發生老鼠啃食造林木，導致苗木斷裂死亡，除了補植，也參考財團法人慈心有機農業發展基金會的防鼠經驗，在第2506號保安林造林地內搭建第一座以在地木、竹為材料，高約9公尺的「老鷹棲架」，以吸引猛禽鳥類前來保安林地棲息，同時獵捕老鼠，以減緩鼠害。

台東林管處指出，為了測試這座「老鷹棲架」的實用性，林管處商請台東市知名建築師林坤層合法飼養的栗翅鷹前來「試降」，這隻栗翅鷹展翅高飛後，以優美的姿態成功試降，且站在棲架上，居高臨下以炯炯的眼神緊盯造林地內的動動靜，讓在場林管處人員信心大增。

台東林管處表示，期待藉設置「老鷹棲架」，吸引及擴大猛禽鳥類的活動範圍，以天敵來防治鼠害，未來會累積長期調查記錄資料，評估設置老鷹棲架對造林地鼠害改善成效，作為日後擴大設置的參考依據。

為了防造林地鼠患，台東林管處首度導入老鷹棲架，希望讓猛禽到造林地捉鼠。記者羅紹平...
為了防造林地鼠患，台東林管處首度導入老鷹棲架，希望讓猛禽到造林地捉鼠。記者羅紹平／翻攝
分享

台東建築

相關新聞

花蓮新增市區305公車 10月底前免費搭乘

2019-10-27 14:26

聯合盃全國作文大賽宜蘭初賽 縣長：有意義活動要每年辦

2019-10-27 13:43

泰源閩南趣 做童玩嘗「阿公級」美食

2019-10-26 23:45

美食新天地／礁溪香腸伯 多種口味、多層次滋味

2019-10-26 23:35

影／這兄弟二胡拉流行曲涼涼、小蘋果 陳菊稱讚好聽

2019-10-26 20:38

花蓮光隆「石之屋」創生平台啟用 媒合在地商品行銷

2019-10-26 20:13

花蓮議員補選 無黨田韻馨擊敗國民黨對手勝出

2019-10-26 19:59

迷你足球賽黃金「幼」腳超萌吸睛 家長比選手還緊張

2019-10-26 16:42

影／瓜中之霸！宜蘭種出1顆20台斤重超大地瓜

2019-10-26 16:40

台東環保局池上縱谷「綠能」尋幽之旅

2019-10-26 16:11

影／池上秋收稻穗藝術節登場 陳建年：好想唱給稻田聽

2019-10-26 15:36

宜蘭壯圍用白米釀飲品 也可製奶露麵包與冰淇淋

2019-10-26 13:05

影／太魯閣峽谷音樂節今登場 樂迷：感覺山更近了　

2019-10-26 12:33

季節限定夢幻美景出現！蘭陽溪畔舞白芒 那裡看最好？

2019-10-26 11:43

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

盧秀燕留不住 謝震武太太李月娥辭中市府顧問

2019-10-27 12:47

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02

你沒看錯！美國武器級大砲 3千萬買來打椪柑

2019-10-27 08:00

影／夕陽餘暉中 通霄2號機大煙囪轟然傾倒

2019-10-26 22:44

花蓮議員補選 無黨田韻馨擊敗國民黨對手勝出

2019-10-26 19:59

影／板橋府中商圈封街百鬼討糖吃 見糖就搶嚇壞工作人員

2019-10-26 17:25

館長發文感謝台中警 蔡其昌留言歡迎來台中創就業機會

2019-10-26 20:52

波多野結衣帶2新女優來台 粉絲嗨翻

2019-10-26 20:37

厚切牛肉麵「呷好逗相報」 瑞芳珍廚房只掛面小招牌

2019-10-27 09:11

庶民起義新竹場 竹蓮寺前挺韓人氣強強滾

2019-10-26 21:33

拱天宮籌建千、順將軍雕像 黑面二媽出巡衝撞找方位

2019-10-26 20:39

點亮淡水禮拜堂超美！ 特殊照明保護古蹟環境

2019-10-26 19:22

荷蘭10歲童眼中台灣最漂亮城市 荷蘭建築師中肯的建議

2019-10-26 23:29

台北市明星學區戶籍月租3000元 議員：我大開眼界

2019-10-26 19:58

金門烈嶼芋頭季人氣強強滾 連金溥聰都慕名而來

2019-10-26 19:21

誰說高雄經濟不佳？依然有人到高雄來投資!

2019-10-26 22:58

影／每天半夜3點半睡覺 士子苦讀為「圓一個夢」

2019-10-26 18:01

王金平告別國會 高市立委參選人黃韻涵被視為接棒者

2019-10-26 22:44

全台首座腦麻庇護莊園 園內歡喜動工、園外激情抗議

2019-10-26 20:12

金門太武山軍人公墓首度辦法會 山東饅頭、辣椒醬上桌

2019-10-26 21:15

後浦搞什麼鬼？楊鎮浯、李誠智搞怪變裝大鬧金城

2019-10-26 22:15

林智堅變身胡迪警長 率市民狂歡搗蛋

2019-10-26 19:24

萬巒豬腳節 吃美食摸黃金

2019-10-26 23:52

快來看！衛武營老舊社區當畫布 變身彩繪村

2019-10-27 07:25

影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02

影／台南灣裡商圈踩街遊行 「黑人牙膏」也來湊一腳

2019-10-26 17:04

他行醫守護75年 他獲行政院文化獎…地方辦桌致敬

2019-10-27 08:00

江啟臣、謝龍介合體開直播 不用「講」的改用「唱」

2019-10-26 20:00

王世堅萬聖節拿出鬼娃恰吉 對吳怡農喊「你農我農」

2019-10-26 19:23

韓國瑜下周狂掃彰化2天 羅文嘉今天先來拉票批家族政治

2019-10-26 20:50

西洋鬼本地鬼相遇 城隍萬聖百鬼夜行踩街嘉年華

2019-10-26 22:19

影／台灣首次「火箭車」疾駛秀！從出發到終點不到4秒

2019-10-26 18:29

熊出沒？6棵香蕉樹遭推倒 嘉義中埔鄉蕉農憂心

2019-10-27 13:16

吸睛辣妹一起來搞怪 張瀚天搞怪萬聖派對樂翻了

2019-10-26 20:37

北市百貨周年慶彈性禁左轉 民怨看不懂何時管制

2019-10-27 10:53

賴清德獻出第一次輔選行程 明參加黃秀芳泡泡派對

2019-10-26 17:23

社區空間改造再利用成亮點 台南綠社區培力增兩據點

2019-10-26 19:59

太強大萬聖節裝扮 小朋友變身夾娃娃機和醬油瓶

2019-10-27 10:28

為了釀出好酒種起葡萄 他的紅、白葡萄酒都摘冠

2019-10-26 18:03

影／這兄弟二胡拉流行曲涼涼、小蘋果 陳菊稱讚好聽

2019-10-26 20:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top