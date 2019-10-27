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花蓮新增市區305公車 10月底前免費搭乘

2019-10-27 14:26聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

由太魯閣客運經營的「305花蓮火車站-水源村」自今天起上路，路線主要服務花蓮後火車站地區，提供中央路、建國路、水源村等沿線居民、學生及就醫民眾更方便的交通服務，至10月31日前民眾免費搭乘體驗。

花蓮縣府觀光處長唐玉書表示，本路線原客運業者經營營運期屆滿，經縣府公告評選後，由太魯閣客運獲得經營權。為服務學子通勤，縣府協商慈濟大學，讓公車可開進校園內停靠，提升學生搭乘公車上下學意願。

本路線從花蓮火車站發車，行經花蓮後火車站、自強國中、明廉國小、慈濟醫院、慈濟大學、碧雲莊、慈濟科技大學至水源村，最早6時30分從花蓮火車站發車，回程最晚17時10分從水源村開往車站，每天有16班次，採用友善銀髮族、身障者搭乘的低地板中型巴士，11月起票價分別為全票25元，半票12元。

為因應明年蘇花改通車，花蓮將有國道客運「板橋-花蓮」及「南港-花蓮」共2條國道客運路線進駐，花蓮縣府積極新闢花蓮市區客運路線，預計明年上半年度計有4條新路線，包括統聯客運經營的「飯店接駁線」、首都與台北客運聯營的「慈濟科技大學-東大門夜市」及「花蓮火車站-慈濟科技大學」、3家聯營的「花蓮火車站-羅東轉運站」，將提供更多元的公共運輸路網為民服務。

由太魯閣客運經營的「305花蓮火車站-水源村」自今天起上路，至10月31日前民眾...
由太魯閣客運經營的「305花蓮火車站-水源村」自今天起上路，至10月31日前民眾免費搭乘體驗。圖／花蓮縣政府提供
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305公車採用友善銀髮族、身障者搭乘的低地板中型巴士，11月起票價分別為全票25...
305公車採用友善銀髮族、身障者搭乘的低地板中型巴士，11月起票價分別為全票25元，半票12元。圖／花蓮縣政府提供
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