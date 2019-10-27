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聯合盃全國作文大賽宜蘭初賽 縣長:有意義活動要每年辦

2019-10-27 13:43聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

聯合盃全國作文大賽宜蘭縣初賽今天登場，約1600名學生同場較勁，縣長林姿妙到場關心孩子們比賽狀況，肯定如此有意義的活動，要年年舉辦，讓小朋友學習文筆流暢，快樂成長。

聯合盃作文大賽是全國性的大型寫作賽事，今年邁入第十三年，先在各縣市舉辦初賽後，挑選出優勝者及佳作好手，再進入全國決賽，很多家長都會鼓勵孩子踴躍參賽。今年宜蘭縣初賽在宜蘭市復興國中舉行，近1600名學生報名，比賽分成國小中年級組、國小高年級組、國中七年級組、國中八年級組、國中九年級組、高中職組，由於賽場空間有限，教室容納不下，今年中道中學100多名考生另闢考場。

縣長林姿妙非常關心孩子們，今天到場了解賽事進行情況，她表示，很感謝聯合報舉辦作文比賽，有競爭才有進步，縣政府希望把教育工作做好，大力支持這項比賽，讓小朋友快樂成長，認真學習。

林縣長說，平常培養學生閱讀興趣及能力，舉辦比賽讓小朋友能激勵學生文筆流暢，這麼有意義的活動，希望聯合報每年舉辦，讓莘莘學子因為作文比賽，從小培養邏輯思考正確，讓我們一起努力，讓宜蘭的教育在大家支持下，聯合盃作文比賽永續發展，讓小朋友在這過程中快樂學習，把每年參加比賽都當成是一種榮譽。

宜蘭區初賽的各組作文題目，從國小到高中職大分別是「和同學一起做的事」「我的快樂我創造」「我最喜歡的一首歌」「成績單」「道歉」「散發生命的光與熱」，學生們反映試題靈活，而且很生活化，容易在日常生活遇到的經驗，有感而發進而書寫下來，很好發揮。

聯合盃全國作文大賽宜蘭縣初賽今天在復興國中舉行，共有將近1600名學生參賽，縣長...
聯合盃全國作文大賽宜蘭縣初賽今天在復興國中舉行，共有將近1600名學生參賽，縣長林姿妙到場鼓勵孩子們。記者戴永華/攝影
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聯合盃全國作文大賽宜蘭縣初賽今天在復興國中舉行，每位學生比賽後，都獲贈一本去年優...
聯合盃全國作文大賽宜蘭縣初賽今天在復興國中舉行，每位學生比賽後，都獲贈一本去年優勝者的作文彙編好書。 記者戴永華/攝影
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聯合盃全國作文大賽宜蘭縣初賽今天在復興國中舉行，共有將近1600名學生參賽。 ...
聯合盃全國作文大賽宜蘭縣初賽今天在復興國中舉行，共有將近1600名學生參賽。 記者戴永華/攝影
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聯合報發行展業部總經理楊大德(左)陪同縣長林姿妙關心學生們的比賽書寫狀況。 記...
聯合報發行展業部總經理楊大德(左)陪同縣長林姿妙關心學生們的比賽書寫狀況。 記者戴永華/攝影
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林姿妙

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