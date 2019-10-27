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長庚攜手灣聲樂團療癒偏鄉 治療師：難以言喻的感動

2019-10-27 09:53聯合報 記者鄭國樑／桃園即時報導

長庚紀念醫院長期關懷偏鄉，提供居民健康醫療照護，更進一步延伸至心靈關懷層面，今年開始與「灣聲樂團」合作，邀請樂團走入長庚照護的偏鄉地區，以行腳音樂會的方式演出，希望透過音樂讓偏鄉居民獲得心靈上的撫慰。今天在桃園市復興區華陵里哈嘎灣教會演出，明年還將前往宜蘭及花蓮玉里等偏鄉的學校與社區。

長庚紀念醫院表示，灣聲樂團成立2年多，集結多位國內頂尖音樂家以創新模式呈現台灣文化音樂，相當受矚目。樂團除了在演奏廳演出，最著名的就是以行腳音樂會方式，走入台灣大小廟埕、菜市場、醫院大廳等義演，傳遞台灣音樂及與各地居民交流。

院方日前也特別邀請42位榮獲今年度北院區「最佳服務優良人員」，前往國家音樂廳聆賞灣聲樂團的精彩演出，希望可以藉由音樂的饗宴，放鬆同仁的身心，同時也鼓勵同仁持續提升服務品質。

在桃園長庚失智症中心服務的職能治療師紀皇如，今年也獲得長庚「最佳服務優良人員」。她表示先前曾聽過其他學生樂團演奏李哲藝總監所創作的「絃舞」、「廟埕」等作品，很慶幸有機會欣賞灣聲樂團「亞洲之窗」的台灣首演，以及九個樂章都蘊含深刻巧思的「瘋原祭」組曲，並透過導聆向聽眾傳達音樂家們對深耕在地文化，投入與熱情呈現台灣山海人文之美，甚至在安可曲開放直播分享，難以言喻的感動能生根和延續，長庚這種獎勵方式，還有安排灣聲樂團到偏演出都很特別。

紀皇如任職8年期間對失智者與家屬的耐心及同理心，獲得一致肯定，尤其是在「瑞智學堂」團體治療的部分，提供認知、懷舊、運動等多元活動，延緩失智退化，也讓照顧者獲得喘息機會。

紀皇如指出，有一位輕度阿茲海默失智症的江伯伯，前陣子跌倒開刀後變得憂鬱不愛活動，食慾不佳，健康狀態明顯退化。經轉介參加瑞智學堂後，開始與其他失智長者互動，並且引導他一起運動、分享人生故事，參與各種認知益智與音樂藝術活動。

江伯伯的兒子很驚訝爸爸竟能在學堂中談到許多不曾和家人提及的過往，體力和食慾也提升許多，清亮的眼神和笑容也重新浮現，讓家人的照護負荷與擔憂大大降低，這些個案都帶給她非常大的喜悅與成就感。

長庚紀念醫院表示，音樂可以陶冶身心，也可以撫慰人心；人不論心情快樂、難過、生氣或失落，透過音樂的傳達，就能釋放出內心的情緒，藉此達到療癒的目的。

灣聲樂團與長庚醫院攜手做公益。圖／長庚紀念醫院提供
灣聲樂團與長庚醫院攜手做公益。圖／長庚紀念醫院提供
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長庚邀請今年度北院區最佳優良服務人員前往國家音樂廳聆賞灣聲樂團演出。圖／長庚紀念...
長庚邀請今年度北院區最佳優良服務人員前往國家音樂廳聆賞灣聲樂團演出。圖／長庚紀念醫院提供
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灣聲樂團於國家音樂廳演奏。圖／長庚紀念醫院提供
灣聲樂團於國家音樂廳演奏。圖／長庚紀念醫院提供
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樂團長庚失智症

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