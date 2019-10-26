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花蓮光隆「石之屋」創生平台啟用 媒合在地商品行銷

2019-10-26 20:13聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮老字號的光隆集團，配合政府地方創生計畫，在光隆博物館內闢設千坪空間，邀60家廠商進駐，「石之屋」今天啟用，成為地方創生產業營運平台，也是重要的創新基地。

成立逾50年的光隆集團以石材業起家，也跨足海洋深層水及博物館，這次在經濟部中小企業處輔導下，配合地方創生計畫，設置「石之屋」媒合在地商家，現場展示上千件青創商品，包括石材、文創商品及農特產等，協助在地商品行銷。

今天啟用典禮，包括縣長徐榛蔚、立委蕭美琴等人都出席。光隆集團董事長曾信雄說，創新是產業發展的基石，很榮幸光隆可以成為在地創新交流平台，期盼與更多年輕人合作，發揮更大的創新能量。

光隆副總經理、計畫主持人曾俞翔表示，石之屋將以光隆產業創新園區的「石材」與「海洋深層水」為兩大在地特色元素，結合觀光旅遊新模式，推動成為以在地優質商家為進駐主體的地方創生產業創新作業平台，未來將規畫各式活動，讓園區成為兼具觀光與產業發展的場域。

從大學起就投入苦茶油產業、才剛大學畢業的青農林一州，也加入光隆創生平台，展售自家苦茶油。他表示，對小農而言，這個整合式的產業營運平台，可以增加產品曝光機會，也能提升彼此競爭力。

生產苦茶油的青農林一州，也帶著自家產品進駐光隆「石之屋」創生平台。記者王燕華／攝...
生產苦茶油的青農林一州，也帶著自家產品進駐光隆「石之屋」創生平台。記者王燕華／攝影
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花蓮光隆集團成立「石之屋」，60家廠商進駐，成為地方創生產業營運平台。記者王燕華...
花蓮光隆集團成立「石之屋」，60家廠商進駐，成為地方創生產業營運平台。記者王燕華／攝影
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花蓮光隆集團董事長曾信雄，期待「石之屋」能與更多年輕人合作，發揮更大創新能量。記...
花蓮光隆集團董事長曾信雄，期待「石之屋」能與更多年輕人合作，發揮更大創新能量。記者王燕華／攝影
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苦茶油博物館徐榛蔚

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