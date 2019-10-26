花蓮議員補選 無黨田韻馨擊敗國民黨對手勝出

2019-10-26 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



花蓮第8選區議員補選今天投開票，無黨籍田韻馨以3308票，擊敗國民黨提名胡孝民的2730票當選；田韻馨雖是政治素人，連同這次議員選舉，其實已是第4度參選，屢敗屢戰的勇氣加上清新形象，終於贏得選民支持。田韻馨表示非常開心，她會全力以赴作好議員工作。

43歲田韻馨，2014年初試啼聲選縣議員，拿到3175高票，隔年秀林鄉長補選因參選者眾，得票不到千張，但去年底再戰秀林鄉長，一舉獲得2703張選票，雖以800多票的差距，輸給現任鄉長王玫瑰，仍展現不容小覷的實力。

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第8選舉區為山地原住民選區，原議員許淑銀7年前擔任秀林鄉長任內，收受承包蘇拉颱風災後搶修工程廠商215萬元賄款，二審被依貪汙罪判刑8年6月，褫奪公權5年，最高法院今年8月駁回上訴定讞，許淑銀遭解職。

缺額補選由國民黨提名的秀林鄉公所秘書胡孝民對上田韻馨，田韻馨以「擺脫政黨政治包袱」為訴求，加上5年來4度投入選舉，選民對她並不陌生，此次給予選票支持，盼她能為部落注入一股創新力量。