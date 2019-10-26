迷你足球賽黃金「幼」腳超萌吸睛 家長比選手還緊張

2019-10-26 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市響應體育署足球6年計畫，首次與中華民國迷你足球協會合作，今天起一連2天在市立體育館舉辦迷你足球競賽， 共有12隊幼兒園、14隊國小低年級小朋友參加，許多市民朋友全家到場，為黃金「幼」腳加油，市長林右昌說，家長比小朋友還緊張。

林右昌說，這場基隆第一次舉辦的迷你足球賽，感謝迷你足球協會及海洋大學足球隊員的協助，基隆市因為地形限制，缺少踢足球的空間，但是迷你足球剛好可以克服地形及天候問題，在星期假日舉辦，就是希望能夠讓家長及小朋友一起參與。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

教育處表示，孩童4歲至10歲是運動發展的黃金時期，足球運動除了有利於孩子大肌肉、觀察力與手眼協調的發展外，更能培養孩子團體合作意識以及抗壓性。幼兒初次接觸足球，不能用手接，只能用腳踢，而且要判斷方向，踢進正確的球門，對幼兒來說是很不一樣的體驗。林市長也說「場邊的爸爸媽媽比場內的小朋友還緊張！」

中華迷你足球協會表示，此次比賽以遊戲為主、競技為輔，採用五人制充氣式人工草皮的「氣墊足球場」，既安全又有趣，足球碰到氣墊回彈，不會出界，孩子在場內一定踢得到球，而且不用一直撿球，增加幼兒對足球運動的信心。

教育處代理處長陳淑貞表示，許多小朋友都是第一次接觸足球運動，活動設計以「器材簡單、容易學習、活動安全、親子同樂」為原則，提供幼兒多元的運動體驗與選擇，有助足球運動向下紮根及推廣。