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迷你足球賽黃金「幼」腳超萌吸睛 家長比選手還緊張

2019-10-26 16:42聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市響應體育署足球6年計畫，首次與中華民國迷你足球協會合作，今天起一連2天在市立體育館舉辦迷你足球競賽， 共有12隊幼兒園、14隊國小低年級小朋友參加，許多市民朋友全家到場，為黃金「幼」腳加油，市長林右昌說，家長比小朋友還緊張。

林右昌說，這場基隆第一次舉辦的迷你足球賽，感謝迷你足球協會及海洋大學足球隊員的協助，基隆市因為地形限制，缺少踢足球的空間，但是迷你足球剛好可以克服地形及天候問題，在星期假日舉辦，就是希望能夠讓家長及小朋友一起參與。

教育處表示，孩童4歲至10歲是運動發展的黃金時期，足球運動除了有利於孩子大肌肉、觀察力與手眼協調的發展外，更能培養孩子團體合作意識以及抗壓性。幼兒初次接觸足球，不能用手接，只能用腳踢，而且要判斷方向，踢進正確的球門，對幼兒來說是很不一樣的體驗。林市長也說「場邊的爸爸媽媽比場內的小朋友還緊張！」

中華迷你足球協會表示，此次比賽以遊戲為主、競技為輔，採用五人制充氣式人工草皮的「氣墊足球場」，既安全又有趣，足球碰到氣墊回彈，不會出界，孩子在場內一定踢得到球，而且不用一直撿球，增加幼兒對足球運動的信心。

教育處代理處長陳淑貞表示，許多小朋友都是第一次接觸足球運動，活動設計以「器材簡單、容易學習、活動安全、親子同樂」為原則，提供幼兒多元的運動體驗與選擇，有助足球運動向下紮根及推廣。

比賽採3隊1組單循環賽，每場比賽20分鐘。幼兒參加至少運動20分鐘，且每隊幼兒都可有前3名，人人有獎。

基隆市今天起一連2天在市立體育館舉辦迷你足球競賽。圖／基隆市政府提供
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足球基隆林右昌

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