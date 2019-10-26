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影／瓜中之霸！宜蘭種出1顆20台斤重超大地瓜

2019-10-26 16:40聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

一般地瓜1顆半台斤到1台斤就蠻大的，但宜蘭縣壯圍鄉有農民種出1顆地瓜竟重達20台斤，比籃球還大。

種出這顆「番薯王」的是壯圍農民鄭鄭錦鍠，他的兒子鄭子彧與家人今天抬著這顆「瓜霸」，在壯圍鄉農會的小農市集亮相，讓人大開眼界。

「它就藏菜園的雜草裡悄悄長，長了2年才被發現，一發現就讓驚訝，竟這麼大、這麼重！」鄭與家人務農多年，連自己都很覺得罕見與新奇。

「番薯王」比一般正常版大多倍，因太大了，外表也撐裂。

會怎麼處理這顆「番薯王」呢？鄭子彧說，不會去拿去吃或料理，會保存下來，提供觀賞。

有農民指出，番薯長到一定程度就會採收，如果沒採收，可能會在地下因蟲咬或爛掉，一般來說，不會有機會長到這麼大，出現這種「瓜王」真的不容易。

一般地瓜1顆半台斤到1台斤就蠻大的，但宜蘭縣壯圍鄉有農民種出1顆地瓜竟重達20台...
一般地瓜1顆半台斤到1台斤就蠻大的，但宜蘭縣壯圍鄉有農民種出1顆地瓜竟重達20台斤，比籃球還大。記者羅建旺／攝影
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