宜蘭國際綠色影展開幕 16部好片免費看

2019-10-26 16:37 中央社 宜蘭縣26日電



宜蘭國際綠色影展今天起一連10天在羅東文化工場、羅東統一戲院、宜蘭新月豪華影城及宜蘭新月老樹廣場共四處地點舉行，將播放16部國內外精彩影片，每場次都可免費入場欣賞。

宜蘭縣環保局長黃政釧今天說，宜蘭國際綠色影展今年邁入第11屆，主題是「你的食物不是你的食物」，從食物生產來源、生產方式到上桌時所使用的餐具，每一個小細節都與地球存亡息息相關，希望藉由影展主題，帶領民眾一起反思資源並珍惜食物。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他表示，今年影展從今晚7時在羅東文化工場棚架廣場播放開幕片「古巴食物故事」後宣告登場，活動到11月4日，為期10天，共30場次，播放地點分別在羅東文化工場棚架廣場、羅東統一戲院、宜蘭新月豪華影城及宜蘭新月老樹廣場共四處地點舉行，每場次都免費開放民眾入場欣賞。

黃政釧說，影展集結台灣及世界各國精彩影片共16部，其中9部是台灣首映，有「古巴食物故事」、「龍蝦戰爭」、「巧克力：一段融化你心的故事」、「當風暴遠離」、「吞食復活節島」、「歡迎來到所多瑪」、「大河與高牆」、「尖峰時刻」、「雪國的孩子」，期待透過影展讓民眾關心環保議題，更懂得珍惜居住環境。相關場次訊息可在「宜蘭國際綠色影展」官方臉書查詢。