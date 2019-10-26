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影／池上秋收稻穗藝術節登場 陳建年：好想唱給稻田聽

2019-10-26 15:36聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

2019台東池上秋收稻穗藝術節活動今、明兩天，每天下午2點半至4點半登場，今年請來齊豫及陳建年擔綱演出，今天中午11點半陳建年受訪時說，池上的稻田真的很美，他好想背對觀眾，唱歌給美麗的稻田聽，但這樣對觀眾不禮貌，他不敢做。

2019台東池上秋收稻穗藝術節今年邀請到美聲歌后齊豫、金曲歌王陳建年在稻田裡為天地獻唱，兩天數千張門票，早早就在兩廳院售票系統全賣光，除了樂迷從全台各地趕來，還有不少觀眾遠自大陸、香港、日本及韓國，趕來參與台灣這場年度藝文盛事。

今天中午的記者會也吸引大陸及香港駐台媒體記者參與，陳建年出席。被問第一次受邀參加池上秋收稻穗藝術節心情怎樣？陳建年說，之前，他曾以觀眾的身分看阿妹演出，但他的焦點只有他前方的，阿妹身後廣沃無邊的金黃稻田，當然阿妹的歌聲讓人很舒服，這次能受邀演出，他真的很想背對著觀眾演唱，「但這樣對觀眾不禮貌，我不敢做。」

陳建年「我好想對著稻田唱歌哦！我相信觀眾不單單看歌手唱歌，其實是在享受那片稻田，那片廣闊金黃色的稻田，大家一定是因為這片美麗稻田而檢，再加上歌手的演唱，一定是心情很舒服的，很開心的。」

另被問到有沒有考慮開個人演唱會，陳建年表示，他覺得自己還不是很專業，他還要盡力朝著專業來自我訓練。

2019池上秋收稻穗藝術節今、明兩天登場，但門票早已在銷售一空。記者羅紹平／翻攝
2019池上秋收稻穗藝術節今、明兩天登場，但門票早已在銷售一空。記者羅紹平／翻攝
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陳建年說，受邀參加2019池上秋收稻穗藝術節，他很想背對觀眾唱歌給美麗的稻田聽。...
陳建年說，受邀參加2019池上秋收稻穗藝術節，他很想背對觀眾唱歌給美麗的稻田聽。記者羅紹平／攝影
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2019池上秋收稻穗藝術節今、明兩天登場，齊豫高歌「一條日光大道」獲得樂迷熱情掌...
2019池上秋收稻穗藝術節今、明兩天登場，齊豫高歌「一條日光大道」獲得樂迷熱情掌聲。記者羅紹平／攝影
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