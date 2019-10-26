林燈獎學金頒獎了 得主不只「學霸」還有平頭部隊

2019-10-26 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



林燈文教公益基金會長年在宜蘭投入資源，培育學子精進學業、發展潛能，今天（26日）在蘭陽女中頒發高中職獎助學金，由執行長林純美、基金會召集人陳進傳教授、中興保全科技股份有限公司副董事長林建涵等人頒贈獎學金。

今天獲獎學生中，除了多位學期成績超過90分的「學霸」，還有好幾位今年在全國技能競賽奪牌的好手，其中，羅東高工黃竣揮摘下「資訊與網路技術」金牌、陳健華和李沅鎧合力在「機器人」項目奪銀，表現亮眼，3位學生過去都積極參與包括「春風少年共學營」等林燈基金會舉辦的活動。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

而蘇澳海事的鄭翠玄今年獲教育部2019年「奮發向上優秀學生獎」，也連續第3學期獲頒林燈獎學金，校方指出，鄭翠玄不只課業維持全班第一名，家境辛苦的她在課餘打工幫助家計外，還會在周末假日當志工，照顧弱勢團體，鄭翠玄因為自己來自越南，還曾協助移民署向越南移民團體宣導「非洲豬瘟」注意事項。

除「個人獎」外，今天獲獎得主還有「平頭部隊」，即是宜蘭高中籃球隊員，宜蘭高中籃球隊是HBL勁旅，球員們努力練球磨練球技外，課業也維持一定水準，遵守團隊紀律，也因此這學期特別頒贈獎學金，表揚隊員；籃球隊教練林德齊還分享球隊在基金會支持下，8月赴日本移地訓練，和當地高中甚至九州產業大學友誼賽的「震撼教育」，球員們以球會友的國際交流、文化衝擊等。

基金會執行長林純美表示，基金會自1989年成立以來，致力推動學生全人發展，獎助學金不只是發給「會念書」的學生，而是要肯定願意積極向上、努力進取的精神，感謝各所學校和老師們的慷慨付出，呼籲社會一起和林燈基金會攜手，持續給予年輕人拓展潛能及發揮所長的機會。