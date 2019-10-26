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林燈獎學金頒獎了 得主不只「學霸」還有平頭部隊

2019-10-26 13:38聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

林燈文教公益基金會長年在宜蘭投入資源，培育學子精進學業、發展潛能，今天（26日）在蘭陽女中頒發高中職獎助學金，由執行長林純美、基金會召集人陳進傳教授、中興保全科技股份有限公司副董事長林建涵等人頒贈獎學金。

今天獲獎學生中，除了多位學期成績超過90分的「學霸」，還有好幾位今年在全國技能競賽奪牌的好手，其中，羅東高工黃竣揮摘下「資訊與網路技術」金牌、陳健華和李沅鎧合力在「機器人」項目奪銀，表現亮眼，3位學生過去都積極參與包括「春風少年共學營」等林燈基金會舉辦的活動。

而蘇澳海事的鄭翠玄今年獲教育部2019年「奮發向上優秀學生獎」，也連續第3學期獲頒林燈獎學金，校方指出，鄭翠玄不只課業維持全班第一名，家境辛苦的她在課餘打工幫助家計外，還會在周末假日當志工，照顧弱勢團體，鄭翠玄因為自己來自越南，還曾協助移民署向越南移民團體宣導「非洲豬瘟」注意事項。

除「個人獎」外，今天獲獎得主還有「平頭部隊」，即是宜蘭高中籃球隊員，宜蘭高中籃球隊是HBL勁旅，球員們努力練球磨練球技外，課業也維持一定水準，遵守團隊紀律，也因此這學期特別頒贈獎學金，表揚隊員；籃球隊教練林德齊還分享球隊在基金會支持下，8月赴日本移地訓練，和當地高中甚至九州產業大學友誼賽的「震撼教育」，球員們以球會友的國際交流、文化衝擊等。

基金會執行長林純美表示，基金會自1989年成立以來，致力推動學生全人發展，獎助學金不只是發給「會念書」的學生，而是要肯定願意積極向上、努力進取的精神，感謝各所學校和老師們的慷慨付出，呼籲社會一起和林燈基金會攜手，持續給予年輕人拓展潛能及發揮所長的機會。

今天頒獎典禮，包括蘭陽女中校長曾璧光、宜蘭高中校長張以方、羅東高工校長廖俊仁、宜蘭高商校長黃進雄、蘇澳海事校長洪重賢、南澳高中校長江子文及羅東高工、羅東高商、頭城家商等學校代表都出席觀禮。

蘇澳海事鄭翠玄(左2)等學生領獎。圖／林燈文教公益基金會提供
蘇澳海事鄭翠玄(左2)等學生領獎。圖／林燈文教公益基金會提供
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林燈文教公益基金會今天頒發獎學金，除學霸，還有被稱為平頭部隊的宜蘭高中籃球隊員。...
林燈文教公益基金會今天頒發獎學金，除學霸，還有被稱為平頭部隊的宜蘭高中籃球隊員。圖為頒獎人中興保全科技副董事長林建涵（中立西裝男子）與宜蘭高中籃球隊合影。圖／林燈文教公益基金會提供
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林燈文教公益基金會今天頒發獎學金，由執行長林純美（中紅衣者）、基金會召集人陳進傳...
林燈文教公益基金會今天頒發獎學金，由執行長林純美（中紅衣者）、基金會召集人陳進傳教授、中興保全科技股份有限公司副董事長林建涵等人頒贈獎學金，各校長觀禮。圖／林燈文教公益基金會提供
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