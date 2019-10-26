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宜蘭壯圍用白米釀飲品 也可製奶露麵包與冰淇淋

2019-10-26 13:05聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

壯圍鄉是宜蘭縣第2大稻米生產區，產製「糧善米」無毒友善，一直是宜蘭縣重要的品牌稻米。

壯圍鄉農會為提高稻米競爭力，由專業團隊利用在地白米研發出新產品「米花釀」，不含酒精成分，今天在古亭辦事處的穀倉前發表與上市。

縣長林姿妙擔任推廣大使，縣政府指出，「米花釀」風味自然，可以直接喝，也可入菜或製成冰淇淋、湯圓等，用途非常廣泛。

壯圍鄉農會指出，農會推出第一支「米花釀」，以創新品牌「米の粋」為名，這項農創產品是純天然、僅用白米製作，無其他加工，而在日本，「米花釀」是營養飲品，被譽為「飲用點滴」。

壯圍鄉農會表示，「米花釀」以壯圍鄉農會「糧善白米」研發成，鄉農會也提供多元食用方式，可以加入豆漿、咖啡、牛奶等，或製成冰淇淋、奶露麵包、湯圓等，還可以入菜。

宜蘭縣政府指出，宜蘭縣稻田有1萬1千公頃，1公頃生產6千公斤稻米，可碾成白米約4到5千公斤，縣政府推廣嚴選米，受到消費者肯定，而各農會推出品牌，如五農米、雪山米等，米食加工成米麵包、米餅、米菓、爆米花等，如今又有「米花釀」飲品上市，讓消費者多了選擇，讓米食更多元發展，更有競爭力。

壯圍鄉農會為提高稻米競爭力，由專業團隊利用在地白米研發出新產品「米花釀」，完全不...
壯圍鄉農會為提高稻米競爭力，由專業團隊利用在地白米研發出新產品「米花釀」，完全不含酒精成分，今天在古亭辦事處的穀倉前發表與上市。記者羅建旺／攝影
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壯圍鄉農會為提高稻米競爭力，由專業團隊利用在地白米研發出新產品「米花釀」，完全不...
壯圍鄉農會為提高稻米競爭力，由專業團隊利用在地白米研發出新產品「米花釀」，完全不含酒精成分，今天在古亭辦事處的穀倉前發表與上市。記者羅建旺／攝影
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壯圍鄉農會表示，「米花釀」以壯圍鄉農會「糧善白米」研發成，鄉農會也提供多元食用方...
壯圍鄉農會表示，「米花釀」以壯圍鄉農會「糧善白米」研發成，鄉農會也提供多元食用方式，可以加入豆漿、咖啡、牛奶等，或製成冰淇淋、奶露麵包、湯圓等，還可以入菜。記者羅建旺／攝影
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壯圍鄉農會表示，「米花釀」以壯圍鄉農會「糧善白米」研發成，鄉農會也提供多元食用方...
壯圍鄉農會表示，「米花釀」以壯圍鄉農會「糧善白米」研發成，鄉農會也提供多元食用方式，可以加入豆漿、咖啡、牛奶等，或製成冰淇淋、奶露麵包、湯圓等，還可以入菜。記者羅建旺／攝影
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稻米品牌競爭力

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