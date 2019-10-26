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影／太魯閣峽谷音樂節今登場 樂迷：感覺山更近了　

2019-10-26 12:33聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

太魯閣峽谷音樂節今以高山峻嶺為背景，草地為舞台，在太魯閣台地登場。 記者王燕華／...
太魯閣峽谷音樂節今以高山峻嶺為背景，草地為舞台，在太魯閣台地登場。 記者王燕華／攝影
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一年一度的太魯閣峽谷音樂節今在太魯閣台地展開，打頭陣的國立東華大學原住民學院舞蹈團穿著16種族服出場，以動人歌喉和質樸舞蹈獻出動人表演，台下觀眾坐在草地上，脫下鞋襪閉起眼睛，聆聽迴盪在峽谷間的樂聲，有人說：聽到這麼雄渾嘹亮的原音，感覺山又更近了一些。

上午場由東華原民學院舞團打頭陣，帶來「從那山、那海來」舞碼，學生舞者穿著16個族群的傳統服裝，邊唱邊跳，嘹亮的歌聲與熱情，吸引民眾拍手唱和。接著由峽谷二重唱、花囍臨門爵士樂團表演。

太魯閣峽谷音樂節連辦18年，以險峻峽谷為背景，草地做舞台，加上古典音樂和原民樂舞，每年都吸引不少國內外樂迷前往聆聽。今天許多樂迷帶著野餐墊，脫下鞋襪席地而坐，享受美好的假日和音樂。

太管處長游登良說，18年來他年年參加，其中10次是以主辦單位的身分參與，其餘8次則是專程來聆聽，享受動人的樂音。

今年的峽谷音樂節同樣分成上、下午各一場，共7組表演。上午場10時30分至12時，下午場則是下午2時展開，一直到4時30分，有花蓮交響樂團室內樂團、峽谷樂舞團、台北愛樂管弦樂團、殷正洋等演出。

配合活動，會場從上午8時起到下午4時都有交通管制，禁止車輛進入，主辦單位安排免費接駁專車，從新城（太魯閣）火車站發車往返會場，平均每5分鐘一班車，到下午5時30分為止，台鐵也將加開班次疏運。

太魯閣峽谷音樂節今登場，樂迷席地而坐，享受一個美好的假日與音樂。 記者王燕華／攝...
太魯閣峽谷音樂節今登場，樂迷席地而坐，享受一個美好的假日與音樂。 記者王燕華／攝影
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國立東華大學原住民族學院舞團穿著16族族服，帶來嘹亮歌聲與舞蹈。記者王燕華／攝影
國立東華大學原住民族學院舞團穿著16族族服，帶來嘹亮歌聲與舞蹈。記者王燕華／攝影
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太魯閣峽谷音樂節今登場，樂迷席地而坐，享受一個美好的假日與音樂。 記者王燕華／攝...
太魯閣峽谷音樂節今登場，樂迷席地而坐，享受一個美好的假日與音樂。 記者王燕華／攝影
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交響樂團太魯閣舞團

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