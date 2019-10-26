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季節限定夢幻美景出現！蘭陽溪畔舞白芒 那裡看最好？

2019-10-26 11:43聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

深秋要入初冬，宜蘭出現季節限定的美景，蘭陽溪畔的甜根子草盛開，銀白花穗隨風舞動，有如大地鋪白毯，夢幻且浪漫。

而這種美景是水利署第一河川局抑制溪床裸露，避免揚塵而產生的美麗工程。

第一河川局指出，每到秋冬季節的東北季風吹襲之下，容易造成裸露河床塵土捲揚，第一河川局每年皆向經濟部水利署申請揚塵抑制計畫，檢討並規畫揚塵抑制工法及植生復育芒草區域。

第一河川局表示，經逐年逐段種植甜根子草等芒草復育母床，而甜根子草正是防風定砂的最佳作物，如此一來不僅有效防塵、淨化水質，甚至還造就出蘭陽溪的獨特景致。

時序入秋，正是蘭陽溪甜根子草盛開的時節，甜根子草花像柔軟的白色地毯，鋪滿整個河床，秋芒景色層次豐富，第一河川局發現賞景地點，有蘭陽溪噶瑪蘭橋、泰雅大橋、粗坑、再連、台七省道地藏王寺旁河段及葫蘆堵大橋等地。

夢幻美景是季節限定，從秋分到冬至，不過幾個節氣，第一河川局提醒，這是蘭陽溪季節限定的秋冬美景，建議民眾賞芒拍攝美景要趁早，在秋風吹拂的陽光下，欣賞大片耀眼瑞金的銀白花穗，鋪滿在湛藍色蒼穹天空下，隨風舞動，而看著溪畔芒花隨風翻滾，遠眺美如鋪上白地毯一般，是秋日必賞的療癒美景。

深秋要入初冬，宜蘭出現季節限定的美景，蘭陽溪畔的甜根子草盛開，銀白花穗隨風舞動，...
深秋要入初冬，宜蘭出現季節限定的美景，蘭陽溪畔的甜根子草盛開，銀白花穗隨風舞動，有如大地鋪白毯，夢幻且浪漫。圖／第一河川局提供
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深秋要入初冬，宜蘭出現季節限定的美景，蘭陽溪畔的甜根子草盛開，銀白花穗隨風舞動，...
深秋要入初冬，宜蘭出現季節限定的美景，蘭陽溪畔的甜根子草盛開，銀白花穗隨風舞動，有如大地鋪白毯，夢幻且浪漫。圖／第一河川局提供
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深秋要入初冬，宜蘭出現季節限定的美景，蘭陽溪畔的甜根子草盛開，銀白花穗隨風舞動，有如大地鋪白毯，夢幻且浪漫。圖／第一河川局提供
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深秋要入初冬，宜蘭出現季節限定的美景，蘭陽溪畔的甜根子草盛開，銀白花穗隨風舞動，有如大地鋪白毯，夢幻且浪漫。圖／第一河川局提供
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蘭陽溪水利署

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