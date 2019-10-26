親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陳同佳案已指定窗口 蔡英文：盼香港政府把嫌犯、事證交我們

貨櫃車內留血手印！部分被害人來自六個越南家庭

影／基隆八斗子意外釣起白錢鰻像白蛇 網友：有好運

2019-10-26 10:58聯合報 記者游明煌／即時報導

一般錢饅身體是褐色，是海產店常見的海鮮料理，但基隆日前卻有人在八斗子漁港，意外釣到一尾全身都是自色的「白錢鰻」，民眾貼上網路後引發議論，都嘖嘖稱奇。海科館說，這是「白子」的現象，是基因突變的結果，十分罕見。

何姓男子是在八斗子漁港釣到這尾白子錢鰻，他仔細看，從頭到尾都是白色，但雙眼看起來是黑的，形體則和一般錢鰻都差不多，只有靠近尾部的地方，有一塊偏紅的斑點。何男說，他昨晚在油庫附近的地方釣起來，是第一次遇到全部白的，滿興奮的，無意間釣到很是特別，他想賣給有興趣的人。

網友看到後紛紛留言，有人說「好白啊，好像是白蛇，是白蛇傳的跑出來的吧」、「摸到會帶來好運」、「可以賣嗎？」、「我想買回家養看看，可能會帶來好運」。

其他釣客說，一般錢鰻全身的身體都有黑色圓點，外表褐色，就像銅錢一樣，所以被叫錢鰻，多認為會帶來好運，也是海鮮店很受歡迎的一道海鮮，但基隆沒聽到有人釣到白色的鰻魚，是第一次聽到。

海科館產學交流組主任施彤煒看過照片後說，這是白子的現象，是基因突變的現象，會形成白子是因為缺乏黑色素，人類、魚類、兩棲類、爬蟲類等都有可能發生。

基隆八斗子有釣客意外釣起白錢鰻像白蛇。記者游明煌／攝影
基隆八斗子有釣客意外釣起白錢鰻像白蛇。記者游明煌／攝影
分享
基隆八斗子有釣客意外釣起白錢鰻像白蛇。記者游明煌／攝影
基隆八斗子有釣客意外釣起白錢鰻像白蛇。記者游明煌／攝影
分享

海鮮基隆海科館

相關新聞

季節限定夢幻美景出現！蘭陽溪畔舞白芒 那裡看最好？

2019-10-26 11:43

台東金鋒洛神花季 「全國原住民傳統射箭賽」萬箭齊發

2019-10-26 09:52

外送員事故多 基市宣導、加強取締

2019-10-26 00:06

全台首例老建物補強示範點 花蓮吉興華廈完工 住戶安心

2019-10-25 23:32

「看不見」的音樂會 視障公益演出

2019-10-25 23:29

台東闖日旅展 熱氣球成吸客利器

2019-10-25 23:01

郵輪客全被載走？基隆商業總會爭取留下在地消費

2019-10-25 22:54

影／基隆色彩屋有家「圖們」咖啡 店名大有來頭

2019-10-25 20:57

義一路重鋪完成 林右昌：我趴在馬路上看還滿驕傲的

2019-10-25 14:26

選前固客家票？ 客委會成立幸福台九線辦公室

2019-10-25 14:24

快來！宜蘭秋冬遊1.6億補助很搶手 預計下月中就會用光

2019-10-25 12:20

解開和平島身世之謎 17世紀西班牙「黑衣修士」將再現

2019-10-25 10:51

台東墓地出土驚人發現 祖先頭蓋銅鍋揭露不凡地位

2019-10-25 09:50

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

影／她牽他的手找琴鍵 看不見的音樂會宜蘭首演了

2019-10-25 14:14
看更多

熱門文章

彰化市鐵路高架化過關 彰化建城300年大禮物到了

2019-10-25 19:51

桃園聖保祿醫院擴建蓋新大樓 目標3年後完工

2019-10-25 12:23

賣了也沒賺 雲林農民開放採收高麗菜每顆10元

2019-10-25 13:36

徹夜大排長龍竟為骨灰塔！台南麻豆生命紀念館超搶手

2019-10-25 13:59

快來！宜蘭秋冬遊1.6億補助很搶手 預計下月中就會用光

2019-10-25 12:20

南門名店大洗牌！中繼市場逛這區就飽了

2019-10-26 08:00

北捷環狀線第一階段今初勘 晚間公布結果

2019-10-25 11:35

秋日最美風景 雲林落羽松秘境提早紅了

2019-10-25 13:40

北港萬有紙廠巨塔倒下 一牆之隔住戶惶恐

2019-10-25 17:00

六甲斷層出現6.6級強震？麻豆地震防救災演練逼真

2019-10-25 15:21

義一路重鋪完成 林右昌：我趴在馬路上看還滿驕傲的

2019-10-25 14:26

路邊停車格消失惹民怨 潮州鎮公所電話接不完

2019-10-25 20:54

新竹縣政顧問群組遭爆流竄造謠訊息 縣府：深表遺憾

2019-10-25 12:28

郵輪客全被載走？基隆商業總會爭取留下在地消費

2019-10-25 22:54

駕駛人注意！ 北市周末活動多 交管措施看這邊

2019-10-25 16:23

塞車有解！國1汐止增設南向匝道 最快2020動工

2019-10-25 17:31

電腦工程師成木作藝師 從一身名牌到追求簡單

2019-10-25 23:21

八卦山脈發現瀕危刺葉桂櫻 林務局要攜手彰化縣復育

2019-10-25 19:48

古董車在桃園嘉年華 男女警穿3代制服超亮眼

2019-10-26 07:19

北捷環狀線第一階段今初勘 委員分三組實地檢視

2019-10-25 13:28

高雄新地標 遠雄THE ONE大樓燈光秀宛如跨年倒數

2019-10-25 23:02

橋頭糖廠五分車玻璃破裂 糖廠請遊客手下留情

2019-10-25 17:25

北港萬有紙廠巨塔傾倒 拆除工程遭開罰立即停工

2019-10-25 17:37

影／陳吉仲養殖漁業發紅包 提4年100億等補助案

2019-10-25 17:04

全運會閉幕 南投縣衝到全國第七名創新紀錄

2019-10-25 12:52

金山清水田園野薑花盛開 賞花、吃蟹、泡溫泉好去處

2019-10-26 07:21

雜物占人行道亂象 柯文哲：公權力要介入

2019-10-25 13:56

台灣光復節竹市藍營向蔣公致敬 盼重返執政繁榮經濟

2019-10-25 15:53

桃市稽查食物外送員雙手 1家合作餐廳逾期食材不合格

2019-10-25 21:08

BOT廠商出走後的大鵬灣 官民聯手拉抬淡季低迷人氣

2019-10-25 15:45

議員揭貓狗絕育補助涉詐領 侯友宜：查清楚，該辦就辦

2019-10-25 15:49

u故事／鐵血與柔情 陸戰教官帶儀隊導正學生

2019-10-25 12:23

「鯤鯓王平安鹽祭」登場 徵「搏杯王」祭5萬獎金

2019-10-26 08:16

預計年底通車 新北環狀線今完成初勘

2019-10-25 14:26

高雄水果與「一日農夫體驗」前進上海最大地下街商圈

2019-10-25 23:42

花壇排水二期工程不做了？立委黃秀芳邀水利署長闢謠

2019-10-25 14:21

五峰鄉甜柿節26、27日 新瓦屋登場來嘗鮮

2019-10-25 12:26

好美！台南稻米彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 晨昏夜色4種風情

2019-10-26 08:19

影／基隆色彩屋有家「圖們」咖啡 店名大有來頭

2019-10-25 20:57

一球入魂！黃敏惠甲子園球場為中華隊叩關奧運加油

2019-10-25 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top