影／基隆八斗子意外釣起白錢鰻像白蛇 網友：有好運

2019-10-26 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



一般錢饅身體是褐色，是海產店常見的海鮮料理，但基隆日前卻有人在八斗子漁港，意外釣到一尾全身都是自色的「白錢鰻」，民眾貼上網路後引發議論，都嘖嘖稱奇。海科館說，這是「白子」的現象，是基因突變的結果，十分罕見。

何姓男子是在八斗子漁港釣到這尾白子錢鰻，他仔細看，從頭到尾都是白色，但雙眼看起來是黑的，形體則和一般錢鰻都差不多，只有靠近尾部的地方，有一塊偏紅的斑點。何男說，他昨晚在油庫附近的地方釣起來，是第一次遇到全部白的，滿興奮的，無意間釣到很是特別，他想賣給有興趣的人。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

網友看到後紛紛留言，有人說「好白啊，好像是白蛇，是白蛇傳的跑出來的吧」、「摸到會帶來好運」、「可以賣嗎？」、「我想買回家養看看，可能會帶來好運」。

其他釣客說，一般錢鰻全身的身體都有黑色圓點，外表褐色，就像銅錢一樣，所以被叫錢鰻，多認為會帶來好運，也是海鮮店很受歡迎的一道海鮮，但基隆沒聽到有人釣到白色的鰻魚，是第一次聽到。