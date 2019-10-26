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台東金鋒洛神花季 「全國原住民傳統射箭賽」萬箭齊發

2019-10-26 09:52聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東金峰鄉洛神花季系列活動，首波「全國原住民傳統射箭賽」今天在金峰鄉正興部落登場，吸引121隊600餘位選手參加，大家展現優異射箭技巧，同場競技，為傳承原住民傳統射箭狩獵技能，發揚原住民射箭文化而努力。

台東金峰鄉洛神花季系列活動，首波「全國原住民傳統射箭賽」今天在金峰鄉正興部落登場...
台東金峰鄉洛神花季系列活動，首波「全國原住民傳統射箭賽」今天在金峰鄉正興部落登場，吸引121隊600餘位選手參加。記者尤聰光／翻攝
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金峰鄉公所表示，近年來原住民傳統射箭技能漸漸盛行，期待推廣射箭運動，培育出優秀的射箭選手，同時培養原住民朋友正當休閒活動，也為今年洛神花季系列活動揭開好的開始。

這場傳統射箭比賽正興部落在介達國小操場舉行，吸引來自全國121支隊伍參賽，不少選手是身經百戰的獵人，也有女子選手拉弓挽箭架勢十足，完全不輸男選手。

賽事分為男子組、女子組及男女混雙等，共30個靶位，射箭距離為18及30公尺，參賽選手都使用規定的傳統弓弩，每局須在1分30秒內射完5支箭，選手必須全神貫注，有人5支箭都脫靶，也有選手5支箭都中靶。

「原住民傳統弓和國際競賽常看到的反曲弓差很多。」排灣族選手夫洛克說，原住民傳統弓有木製和竹製，材質穩定性不向反曲弓來的穩定，考驗選手的手感駕馭外，也必須挑戰瞬息萬變的環境改變，所以必須時常摸弓練習。

女子組選手拉弓挽箭架勢十足，完全不輸男選手。記者尤聰光／翻攝
女子組選手拉弓挽箭架勢十足，完全不輸男選手。記者尤聰光／翻攝
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原住民台東排灣族

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