郵輪客全被載走？基隆商業總會爭取留下在地消費
2019-10-25 22:54
聯合報 記者吳淑君
／基隆即時報導
基隆市商業總會今天舉行商人節表揚，理事長鄭錦洲說，基隆港已是台灣郵輪母港，每年有上百萬人次進出，但遊客一下船，就全被載去台北，他建議市府設法將遊客留在基隆在地消費，刺激基隆商機。
市長林右昌下午也應邀出席，頒獎表揚優秀商人。
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理事長鄭錦洲說，他向來樂於協助在地發展工作，今年9月7日，在碧砂漁港舉行全國萬人健走大會師，參加人數超過3萬人，很多人前一天進駐基隆，基隆市各旅館，餐廳都爆滿，創造2000萬以上產值。
基隆港已是台灣郵輪母港，來的遊客大多往台北或其他縣市跑，在地觀光並不熱絡，海科館原估計200萬人潮也落空，陸客不來對基隆好像影響不大，但本來想投資陸客生意的區塊卻萎縮了。
他說，投資不到位就是對基隆的損失，而投資後觀光客不來就是投資浪費與損失，市府已成立城市行銷旅遊處拚觀光，他非常期待早日推展有效的觀光政策。
也希望郵輪在基隆每年帶來上百萬人次，讓把遊客留在基隆消費，十分之一也好，對基隆商業會有不小的幫忙。
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