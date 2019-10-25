影／基隆色彩屋有家「圖門」咖啡 店名大有來頭

2019-10-25 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



「和平島雖然是個小島，可是它並不小，而且它還滿大的」，基隆市長林右昌今天參觀小島大歷史：雞籠．社寮．和平島特展時這麼說，且和平島除了這些地名，最早期還被原住民稱為圖門，和平島對岸色彩屋中，有一家圖門咖啡，店名就是這樣來的。

林右昌說，和平島在台灣歷史發展及大航海時代的重要性，超乎大家想像。透過大基隆歷史場景再現整合計畫，重新爬疏歷史文獻、考古發掘，了解許多過去不知道的歷史秘密。

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和平島地區經過考證，是當時「日不落帝國」西班牙最遠東的領土，把台灣納進大航海時代歷史，在三千多年前就有原住民族居住痕跡，後經大航海時代、荷蘭、法國人先後來到再到近代，承載台灣近代發展史，有著關鍵歷史角色與定位。

台灣文史作家曹銘宗現場導覽，市長林右昌看到和平島還有另一個名字叫圖門，感到很好奇，曹銘宗說，原住民對和平島稱為圖門，日據時代有個針對原住民的調查，才有文字留下來，和平島在西班牙時代沒有紀錄圖門，他在猜可能當時雞籠的名字，非常有名，就沒再講還有個原住民的名稱。

「圖門什麼意思？」林右昌問，曹說，目前掌握的是菲律濱有一種椰子樹，發音和這個很接近，可能和平島上有很多這種棕櫚科的植物，他判斷是看到島上很多這種樹，因而有圖門名字的由來。

十五世紀前，和平島的原住民自稱Basai，後來漢人稱他們是馬賽人，馬賽人稱和平島為圖門Tuman，和平島對岸有一家以此為名的咖啡店，就叫圖門咖啡。