營建署推老舊建物補強 花蓮首例示範點完工住戶安心

2019-10-25 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



內政部營建署斥資54億元推動老舊建物安檢與補強，其中27億元用來為耐震能力不足的老舊建物做階段性補強，今年起一連3年，預計補強1250棟；全國首例示範點是花蓮市吉興華廈，營建署今辦觀摩，大樓主委李旺興笑說「房子補強後，住起來只有安心、放心、開心」。

屋齡約25年的吉興華廈是六層樓建物，距離去年花蓮0206大地震震垮的白金雙星、吾居吾宿兩棟大樓僅約30公尺，雖然吉興華廈震後結構未受損，也不是危樓，但因同屬一樓為停車場的「軟腳建築」，國家地震工程研究中心評估後，認為有補強需求，36戶住戶開過好幾次會議，凝聚共識，全數同意接受補強。

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李旺興表示，今年7月中旬開工，在一樓停車場施作8面剪力牆，過程中他每天照三餐到現場看，發現施工品質很好，從鋼筋到混凝土都很紮實強固，還有斜撐補強，9月初完工後，住起來心裡踏實多了。

營建署副署長陳繼鳴說，階段性補強的目的是排除建築物軟弱層的破壞，一旦大地震來襲時，可大幅降低建物瞬間崩塌的風險，提升民眾居住安全。

陳繼鳴表示，今年起將分3年，補助1250棟老舊建物做階段性補強，只要建於88年底前的公寓、住宅大廈或住商混合大樓、連棟透天厝，且耐震能力評估結果，初步評估危險度分數大於一定分數，都可提出申請，每棟以補助總經費 45％或不超過 220 萬元為限，可連繫私有建物築階段性補強專案辦公室，電話（02）66300237。

即使建物補強後安全性提升，仍有民眾擔心可能被外界誤以為是「危樓」，減損房產價值。陳繼鳴說，這是錯誤觀念，其實，做了專業補強可以改善原來結構，更加安全，反而是為房產加值。