義一路重鋪完成 林右昌：我趴在馬路上看還滿驕傲的

2019-10-25 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



基隆市政府前面的義一路，之前因管線單位挖了補，補了又挖，路面凹凸不平，用路人怨聲連連，市府工務處利用6個晚上的夜間施工，今天凌晨完成刨鋪，市長林右昌說，這次改變工法，雙向封路一起施工，不會再有銜接不良情形，他早上趴在馬路上看，還滿驕傲，滿高興的，路真的是非常平整。

林右昌說，義一路是基隆市重要幹道，但過去的道路品質一直飽受市民詬病，市府這次一口氣進行管線整合與汰換、人手孔調降、實施路基改善及道路全面銑鋪，大幅提高路面平整度。

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而且這次採用不同工法，以前考慮民眾用路的關係，所以採半半施工，一邊鋪完才鋪另一邊，這次在施工時把雙向車道一起封，一起鋪路，中間分隔線就不會有高低差，還特別將工區畫分為6個街廓，分6個晚上施作，並以刨除10公分、鋪築10公分的方式施作，重鋪完成之後的路面相當平整。

以後道路都會比照辦理嗎？記者問，林右昌說，工務處會記取這次經驗，在許多路段施做時採取這方式，也希望市民朋友能忍受一點點的不便，封雙向車道，就必須改道，但只要忍耐一個晚上，這樣的施做效果非常的好。