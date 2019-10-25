選前固客家票？ 客委會成立幸福台九線辦公室
2019-10-25 14:24
聯合報 記者王燕華
／花蓮即時報導
行政院客家委員會今在花蓮成立「幸福台九線專案辦公室」，將扮演中央與花東客庄溝通平台，第一階段明年5月前將舉辦12場諮詢會議，盤點花東客家官方和產業資源，要引入相關資源，翻轉沒落客庄。
幸福台九線專案辦公室今天上午在位於花蓮市的行政院東部聯合服務中心揭牌，立委蕭美琴、東辦執行長許傳盛、縣府客家事務處長彭偉族、專案辦公室總監邱展謙等人都出席，揭牌後隨即召開台九線花東客庄創生諮詢委員會第一次會議。
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擔任諮詢委會員召集人的許傳盛說，蔡英文總統照顧客家鄉親，推動「客家三六九」政策，包括桃竹苗地區的「浪漫台三線」、屏東「靚靚六堆」，與涵蓋花東地區的「幸福台九線」，這些都是台灣客家人口聚集最多的區塊；其他兩地已成立專案辦公室，今天幸福台九線專案辦公室揭牌，成為最後一塊拼圖。
許傳盛表示，未來會在花東兩縣的客家鄉鎮逐一舉辦座談會，盤點客家產業、文物、觀光、旅遊等資源，更會成為一個協調平台，將中央各部會的政策整合在一起來討論。
此外，還邀請21名花、東客籍學者專家與大老，組成「台九線花東客庄創生諮詢委員會」，藉跨域整合運作模式，協助花東地區展開資源盤點及策略研擬與推動。辦公室今天揭牌成立後，第一階段到明年5月以前將全面盤點資源，之後再滾動式檢討，持續提出具體可行的計畫並落實，為花東客庄創生。
許傳盛舉例說，「浪漫台三線」專案就跨部會配合文化部，整理北埔老街、關西老街及客籍名人故居等。客家鄉親移民到花東大概有80年，目前兩地客家人口都占兩成以上，加起來約12、13萬人，有許多客家開墾景點、具紀念意義建物，如花蓮鳳林的菸樓、台東關山的引水道等，都是很重要也值得保存的客家文化資源。
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