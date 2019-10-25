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影／她牽他的手找琴鍵 看不見的音樂會宜蘭首演了

2019-10-25 14:14聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

國立陽明大學附設醫院今天上演一場看不見的音樂會

4位視障、甚至連光感都沒有的全盲生，從未學過樂器，卻在志工雷玉珍循循善誘下，能彈一手鋼琴、吹出動人陶笛曲，今天人生第一場首演，就選在醫院的大廳，美好音樂與勵志故事，療傷止痛，令人動容。

「看不見，我就牽著他的手去找琴鍵！」雷玉珍是愛樂工作室老師，在慕光盲人重建中心擔任音樂志工20年，教導視障學員彈鋼琴、吹陶笛。

看不見怎麼彈琴？雷玉珍牽起他們的手去找琴鍵，定了位，唱譜給他們記，一個手勢、一個手勢教，一首曲子，雖然往往要花上4個禮拜學，最長的要半年才能熟練，但從不會到會，那股毅力讓雷玉珍感動。

「我們努力的成果可以幫助人！」雷玉珍在國立陽明大學附設醫院當志工，定期在大廳彈琴，用音樂撫慰病患，很多患者聆賞，暫忘病痛，她看到視障學員學習有成，應該去分享，用音樂去助人療傷止痛。

在院方協助下，今天首開一場看不見的音樂會，從民謠到耳熟詳的流行曲，視障學員一首一首彈、一首首吹奏，感動全場，不少人跟著輕聲哼唱。

「給他們一百分！」今天音樂會中，視障學員陳家富、林建成演奏鋼琴，黃宇安、陳育群吹奏陶笛，他們用音樂詮釋自己曲折卻又璀璨耀眼的微光人生，演出的背後，是他們深處於黑暗生活中，卻不願向命運低頭、超越限制，讓音樂燃亮生命的態度，首演音樂會，雷玉珍給了他們滿分，還有滿滿的感動。

林建成說，沒想過自己有一天會開音樂會，他們辦到了，希望鼓勵更多人。

雷玉珍表示：「這是開始，未來還會繼續帶他到安養院、醫院公益演出。」

「醫院不是冷冰冰的白色巨塔！」陽明大學副設醫院副院長張克昌表示，藝術與醫療結合可以讓民眾在潛移默化中得到「心靈」的療癒與薰陶，院方除不斷精進醫療硬體設備與技術，提供更高品質的服務，還會打破一般人對醫院冷冰冰的刻板印象，成為照護身心靈的溫馨空間。

國立陽明大學附設醫院今天上演一場看不見的音樂會，4位視障、甚至連光感都沒有的全盲...
國立陽明大學附設醫院今天上演一場看不見的音樂會，4位視障、甚至連光感都沒有的全盲生，從未學過樂器，卻在志工雷玉珍循循善誘下，能彈一手鋼琴、吹出動人陶笛曲，今天人生第一場首演，就選在醫院的大廳，美好音樂與勵志故事，療傷止痛，令人動容。記者羅建旺／攝影
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國立陽明大學附設醫院今天上演一場看不見的音樂會，4位視障、甚至連光感都沒有的全盲...
國立陽明大學附設醫院今天上演一場看不見的音樂會，4位視障、甚至連光感都沒有的全盲生，從未學過樂器，卻在志工雷玉珍循循善誘下，能彈一手鋼琴、吹出動人陶笛曲，今天人生第一場首演，就選在醫院的大廳，美好音樂與勵志故事，療傷止痛，令人動容。記者羅建旺／攝影
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音樂會視障

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