快來！宜蘭秋冬遊1.6億補助很搶手 預計下月中就會用光
2019-10-25 12:20
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
交通部觀光局今年推出秋冬遊補助專案，9月1日上路，十分搶手，宜蘭縣獲得第1次補助新台幣8千萬元，到本月（10月）14日，使用率即達81.90%，宜蘭縣政府再加碼，向交通部觀光局提出第２次補助款申請，也准了，再獲8千萬元補助。
宜蘭縣政府今天指出，宜蘭縣秋冬遊總經費多達 1億6千萬元，共16萬個房間數，截至今天（10月25日）為止，使用房間數已達9萬935間，剩餘間數為6萬9065間，執行率已達為56.83%。
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因11月與12月是宜蘭秋冬旅遊旺季，宜蘭縣政府預估，宜蘭因有得天獨厚的溫泉環境，預計掀起另ㄧ
波旅遊熱潮，宜蘭秋冬的補助經費預期11月中即有可能經費全數用磬，提醒民眾要把握最後補助優惠，盡早搭上宜蘭秋冬遊補助的好康列車。
宜蘭縣政府表示，最適合出遊的秋天，又有秋冬遊專案補助，依交通部觀光局秋冬遊各種加碼方案，入住配合秋冬遊的旅宿店家，還加碼贈送每房200元的夜市券，好吃好玩、好康再加乘，相關活動資訊與合作商家，可至宜蘭春遊補助專區查詢。網址是：http://yilan-winter.yilanmr.org.tw/WebMaster/。秋冬遊其他加碼活動，可至交通部觀光局網站查詢。
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