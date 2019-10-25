解開和平島身世之謎 17世紀西班牙「黑衣修士」將再現

2019-10-25 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



大基隆歷史場景再造計畫「小島大歷史：雞籠．社寮．和平島」特展，今天中午12點半在基隆東岸廣場2樓展示空間開幕，以30幅繪圖及解說，揭開這座魅力小島的身世，擔任解說的台灣文史作家曹銘宗說，他將以17世紀西班牙道明會黑衣修士導覽，已經備好白衣及黑色斗篷，今天請叫他「曹神父」。

曹銘宗在臉書PO文指出，17世紀初，西班牙、荷蘭兩大強國不但在歐洲對抗，戰場也延伸到東南亞，先後在菲律賓馬拉尼、印尼雅加達建立總部，進而分據台灣。

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1624年，荷蘭人在南台灣大員（Tayouan，今台南安平）建立據點，封鎖馬尼拉對外貿易。1626年，西班牙人為了抗衡也在北台灣雞籠（Quelang，今基隆和平島）建立據點。

西班牙人在雞籠為了防衛興建一座城堡、三座堡壘，進行貿易和傳教工作，活動範圍從北台灣擴及東台灣，直到1642年被荷蘭人驅逐。

17世紀在台灣的西班牙人相對比荷蘭人重視傳教，西班牙道明會寫下天主教（舊教）最早在台灣傳教的紀錄，當時有很多馬賽人信教並取教名。

西班牙人在雞籠最大的「諸聖堂」（Todos los Santos），作為神職人員居住及培訓的場所，其遺址近年已在考古挖掘。

當時日本迫害天主教徒，很多耶穌會神父從葡萄牙的澳門基地偷渡日本，正如小說及電影《沉默》（Silence）所描述的情節。其實，道明會神父也從雞籠偷渡日本，留下殉教的故事。

當年，歐洲的軍人、商人、傳教士，前來亞洲的動機是為了3G：God, Gold, Glory。軍人和商人掠奪了殖民地，但個人和國家是否贏得了榮耀？歷史自有評判。那些為了傳福音而來的傳教士，卻留下因信念而奮鬥犧牲的故事，讓後人憑弔。