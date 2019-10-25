親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

謝震武謝祖武傻傻分不清？「韓粉」出征鬧笑話

台北不配當天龍國？全台比福利 最爽在這裡

解開和平島身世之謎 17世紀西班牙「黑衣修士」將再現

2019-10-25 10:51聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

基隆歷史場景再造計畫「小島大歷史：雞籠．社寮．和平島」特展，今天中午12點半在基隆東岸廣場2樓展示空間開幕，以30幅繪圖及解說，揭開這座魅力小島的身世，擔任解說的台灣文史作家曹銘宗說，他將以17世紀西班牙道明會黑衣修士導覽，已經備好白衣及黑色斗篷，今天請叫他「曹神父」。

曹銘宗在臉書PO文指出，17世紀初，西班牙、荷蘭兩大強國不但在歐洲對抗，戰場也延伸到東南亞，先後在菲律賓馬拉尼、印尼雅加達建立總部，進而分據台灣。

1624年，荷蘭人在南台灣大員（Tayouan，今台南安平）建立據點，封鎖馬尼拉對外貿易。1626年，西班牙人為了抗衡也在北台灣雞籠（Quelang，今基隆和平島）建立據點。

西班牙人在雞籠為了防衛興建一座城堡、三座堡壘，進行貿易和傳教工作，活動範圍從北台灣擴及東台灣，直到1642年被荷蘭人驅逐。

17世紀在台灣的西班牙人相對比荷蘭人重視傳教，西班牙道明會寫下天主教（舊教）最早在台灣傳教的紀錄，當時有很多馬賽人信教並取教名。

西班牙人在雞籠最大的「諸聖堂」（Todos los Santos），作為神職人員居住及培訓的場所，其遺址近年已在考古挖掘。

當時日本迫害天主教徒，很多耶穌會神父從葡萄牙的澳門基地偷渡日本，正如小說及電影《沉默》（Silence）所描述的情節。其實，道明會神父也從雞籠偷渡日本，留下殉教的故事。

當年，歐洲的軍人、商人、傳教士，前來亞洲的動機是為了3G：God, Gold, Glory。軍人和商人掠奪了殖民地，但個人和國家是否贏得了榮耀？歷史自有評判。那些為了傳福音而來的傳教士，卻留下因信念而奮鬥犧牲的故事，讓後人憑弔。

文化局指出，大基隆歷史場景再現計畫的子計畫「社寮原住民歷史文化調查研究計畫」，以文獻分析及田野調查，重新研究和平島從史前到戰後初年的歷史文化，並據此由台灣歷史漫畫家杜福安繪製10地景變遷圖、20幅歷史場景圖，今天起在基隆東岸廣場2樓展示空間展出。

1624年，荷蘭人在台南安平建立據點，封鎖馬尼拉對外貿易。1626年，西班牙人為...
1624年，荷蘭人在台南安平建立據點，封鎖馬尼拉對外貿易。1626年，西班牙人為了抗衡，也基隆和平島建立據點。記者吳淑君／攝影
分享
1624年，荷蘭人在台南安平建立據點，封鎖馬尼拉對外貿易。1626年，西班牙人為...
1624年，荷蘭人在台南安平建立據點，封鎖馬尼拉對外貿易。1626年，西班牙人為了抗衡，也基隆和平島建立據點。記者吳淑君／攝影
分享
1624年，荷蘭人在台南安平建立據點，封鎖馬尼拉對外貿易。1626年，西班牙人為...
1624年，荷蘭人在台南安平建立據點，封鎖馬尼拉對外貿易。1626年，西班牙人為了抗衡，也基隆和平島建立據點。記者吳淑君／攝影
分享
1624年，荷蘭人在台南安平建立據點，封鎖馬尼拉對外貿易。1626年，西班牙人為...
1624年，荷蘭人在台南安平建立據點，封鎖馬尼拉對外貿易。1626年，西班牙人為了抗衡，也基隆和平島建立據點。記者吳淑君／攝影
分享
1624年，荷蘭人在台南安平建立據點，封鎖馬尼拉對外貿易。1626年，西班牙人為...
1624年，荷蘭人在台南安平建立據點，封鎖馬尼拉對外貿易。1626年，西班牙人為了抗衡，也基隆和平島建立據點。記者吳淑君／攝影
分享
1624年，荷蘭人在台南安平建立據點，封鎖馬尼拉對外貿易。1626年，西班牙人為...
1624年，荷蘭人在台南安平建立據點，封鎖馬尼拉對外貿易。1626年，西班牙人為了抗衡，也基隆和平島建立據點。 圖／空中攝影家張東隆提供
分享

西班牙基隆荷蘭

相關新聞

台東墓地出土驚人發現 祖先頭蓋銅鍋揭露不凡地位

2019-10-25 09:50

第2輛上路 鳳林幸福巴士日開4班

2019-10-25 00:01

宜蘭綠色影展明登場 10天看16部好片

2019-10-24 23:58

基隆首座 校園特色遊戲場啟用

2019-10-24 23:28

離島港口無安檢 民憂成不法漏洞

2019-10-24 23:13

饒慶鈴：讓消防成台東醫療延伸

2019-10-24 23:08

台灣自行車登山王挑戰賽 七星潭至武嶺進行交管

2019-10-24 19:35

小島大歷史特展 30幅繪圖及解說揭開魅力小島身世

2019-10-24 17:37

幫忙農產行銷也助弱勢 基隆郵局買花蓮原鄉米送暖

2019-10-24 15:18

基隆議會周年慶開時空膠囊 她解封說出內容全場笑翻

2019-10-24 14:28

池上「伯朗大道」獲得2019年台東10大景點第一名

2019-10-24 14:04

宜蘭潮背包 原來是當垃圾的布旗變的

2019-10-24 14:04

花蓮鳳林第二輛幸福巴士上路 每天4班往返

2019-10-24 14:03

兒童故事館待修宛如廢墟 台東縣府：積極爭取經費

2019-10-24 12:56

10天30場！宜蘭國際綠色影展後天開幕 免費免索票

2019-10-24 12:33

饒慶鈴要讓「消防成為台東醫療的延伸」

2019-10-24 10:35

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

台中港三井OUTLET到高美濕地 下月起有免費接駁車

2019-10-24 15:19

議員問韓國瑜需不需要看醫生 侯友宜低頭憋笑

2019-10-24 17:22

台東墓地出土驚人發現 祖先頭蓋銅鍋揭露不凡地位

2019-10-25 09:50

台南科學園區千頃用地飽和 地方看好南側300公頃開發

2019-10-24 16:17

翻轉中壢後站！中壢運動公園區段徵收獲審議通過

2019-10-24 18:17

國民黨金門主委上演選前換將戲碼 黨員醞釀退黨

2019-10-24 19:35

嘉義布袋滯洪池變光電板世界 候鳥不見了

2019-10-24 23:09

台北不配當天龍國？全台比福利 最爽在這裡

2019-10-25 11:00

影／竹崎僅存韓戰老兵 刺青訴說當年故事

2019-10-24 13:31

基隆議會周年慶開時空膠囊 她解封說出內容全場笑翻

2019-10-24 14:28

高麗菜4顆50元 開放採收保本

2019-10-24 23:33

影／南投副縣長當服務生摔碎酒瓶 阿北變少男尷尬微笑

2019-10-24 22:54

綠議員批路平破功 高市府：目前需改善道路均前朝建設

2019-10-24 22:39

全運會今落幕 台東縣成績亮眼

2019-10-24 16:33

嘉市三期四行程機車 換購電動車最高補助2萬4千元

2019-10-24 18:49

捷運族注意！國父紀念館站5號出口封閉至年底

2019-10-24 15:57

徐耀昌批同婚「絕子絕孫」徐：說話是重了點 尊重立法

2019-10-24 20:47

韓國瑜批台南治水人謀不臧 黃偉哲神回：高雄不淹水了嗎

2019-10-24 12:31

11個地區風箏爭奇鬥艷 苗栗市風箏節把天空變繽紛

2019-10-24 17:02

彰化市要蓋火葬場？市長：有興建需求但要再評估

2019-10-24 19:40

國道桃竹苗出口匝道 將擴大抓違規

2019-10-24 23:24

韓拋高山設升旗台 綠嗆藍屏東立委參選人葉壽山表態

2019-10-24 19:54

台灣自行車登山王挑戰賽 七星潭至武嶺進行交管

2019-10-24 19:35

新竹縣首座公共托育家園開幕 小而美布置溫馨

2019-10-24 14:38

砸5千萬推水岸自行車道 議員揭雜草叢生圍欄還壞掉

2019-10-24 16:30

全運會影片甜心主播讓網友歪樓 議員批：物化女性

2019-10-24 15:18

籃球場天幕地方沒經費 侯友宜：我來做

2019-10-24 12:29

高市自由路、復興路 拚年底連通

2019-10-24 23:29

鋼鐵韓粉集資！全市同步懸掛10大公車候車亭廣告

2019-10-24 16:55

小島大歷史特展 30幅繪圖及解說揭開魅力小島身世

2019-10-24 17:37

烈嶼芋頭季26日登場 精彩芋頭饗宴搶先曝光

2019-10-25 07:14

小朋友最愛！嘉義「德蘭親子餐廳」柿子入菜僅假期有

2019-10-25 09:36

彰化火葬場地點無解 芳苑鄉提鄉親回饋方案測風向

2019-10-24 14:07

婦人沒氣喘病卻喘不停 竟與在家燒香拜拜有關

2019-10-24 19:41

外傘頂洲 韓國瑜：政府要保護 蔡易餘：海委會已展開

2019-10-24 12:03

關渡節26日登場 水上划舟陸上踩街熱鬧登場

2019-10-25 07:15

嘉市國中小學全面裝設冷氣 定明年夏季前完工

2019-10-24 17:30

台南新營站前三民路停車場 下月起收清潔費

2019-10-24 13:35

有線電視台多元付費 桃園3業者最快明年初上路

2019-10-24 15:29

嘉市中小學聯運會即將開跑 黃敏惠點燃聖火

2019-10-24 13:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top