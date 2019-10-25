台東墓地出土驚人發現 祖先頭蓋銅鍋揭露不凡地位

2019-10-25 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣即時報導



台東達仁鄉排灣族台坂部落近日辦理牽葬工程，其中，maljaljaves（瑪拉拉佛史）家族頭目吳清生整理祖父墓地時，發現祖父頭部覆蓋了一個圓形的銅鍋，印證巫師說法，只有貴族往生後才有資格頭部覆蓋銅鍋，象徵財富與地位。吳清生驚奇地說：「要保留當傳家之寶」。

「第一次見到這景象，心中很納悶？」吳清生說，挖掘祖父的墓地後，卻不見祖父的頭，反而是一個圓形的物體，直到翻開物體，才看到祖父完整的頭骨，心想怎麼會出現這樣的情形時，最後才想到巫師曾說的排灣族傳統葬禮儀式。

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小時候就聽巫師說過，早期都是室內葬，往生者以蹲坐姿態塞進陶甕裡，埋在家中室內裡，貴族家人往生，頭部會覆蓋銅鍋器皿，由於銅器早期是以物易物換來，非常珍貴，只有貴族使用，往生後陪葬覆蓋頭，代表生前擁有的財富和地位不凡。

吳清生說，除了銅器鍋蓋，還有日製的瓷碗，他也發現這銅器是百分之百純銅，顯見它的重要性和歷史價值；為了表達對祖先的敬畏，現在已把祖先物品，放入家族祖靈屋內保存，留做家族傳家之寶，讓後世代代相傳。