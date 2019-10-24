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饒慶鈴：讓消防成台東醫療延伸

2019-10-24 23:08聯合報 記者尤聰光／台東縣報導

台東縣消防局自民國100年起陸續成立6支高級救護隊後，縣長饒慶鈴昨天在台東縣議會...
台東縣消防局自民國100年起陸續成立6支高級救護隊後，縣長饒慶鈴昨天在台東縣議會進行縣政施政報告指出將再成立南迴達仁分隊高救隊。記者尤聰光／翻攝
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台東縣長饒慶鈴昨天到縣議會定期會做施政報告，提出「讓消防成為台東醫療的延伸」計畫，也關注蘭嶼民宿問題，允諾將全力輔導業者走向合法經營，保障民宿業者及遊客權益。

饒慶鈴表示，自民國100年起，6支高級救護隊陸續在台東、大武、關山及成功4個大隊，及長濱、大武2個分隊成立，今年達仁分隊的高救隊也成軍，全縣有7支高救隊，現有19輛高救設備救護車、23位高救隊員，將再培訓12名生力軍，擴充第一線救護陣容。

每位隊員都領有高級救護技術員證照，尤其南迴、東海岸公路上常發生重大交通事故，高救隊扮演搶救人命的關鍵角色。

饒慶鈴在施政報告也關心離島觀光產業發展，提到台東蘭嶼現有126家民宿，因原住民保留地限制，衍生未申請建築執照等問題，無法取得合法資格，106年11月觀光局修改蘭嶼民宿管理辦法後，縣府即輔導島上民宿朝向合法化。

縣府去年爭取交通部觀光局150萬元經費，在蘭嶼舉辦3場民宿合法化說明會，對有意願的民宿提供每家3萬元結構安全鑑定補助，目前已輔導25家通過建物安全結構鑑定，將進一步協助取得簡易消防安全證明。

民宿台東蘭嶼饒慶鈴救護車南迴公路觀光

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