饒慶鈴：讓消防成台東醫療延伸
2019-10-24 23:08
聯合報 記者尤聰光
／台東縣報導
台東縣長饒慶鈴昨天到縣議會定期會做施政報告，提出「讓消防成為台東醫療的延伸」計畫，也關注蘭嶼民宿問題，允諾將全力輔導業者走向合法經營，保障民宿業者及遊客權益。
饒慶鈴表示，自民國100年起，6支高級救護隊陸續在台東、大武、關山及成功4個大隊，及長濱、大武2個分隊成立，今年達仁分隊的高救隊也成軍，全縣有7支高救隊，現有19輛高救設備救護車、23位高救隊員，將再培訓12名生力軍，擴充第一線救護陣容。
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每位隊員都領有高級救護技術員證照，尤其南迴、東海岸公路上常發生重大交通事故，高救隊扮演搶救人命的關鍵角色。
饒慶鈴在施政報告也關心離島觀光產業發展，提到台東蘭嶼現有126家民宿，因原住民保留地限制，衍生未申請建築執照等問題，無法取得合法資格，106年11月觀光局修改蘭嶼民宿管理辦法後，縣府即輔導島上民宿朝向合法化。
縣府去年爭取交通部觀光局150萬元經費，在蘭嶼舉辦3場民宿合法化說明會，對有意願的民宿提供每家3萬元結構安全鑑定補助，目前已輔導25家通過建物安全結構鑑定，將進一步協助取得簡易消防安全證明。
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