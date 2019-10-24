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中華紙槳挺公益 今辦捐血募得逾4萬cc鮮血

2019-10-24 19:38聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

中華紙槳公司花蓮廠今天舉辦捐血活動，號召員工及合作廠商踴躍捐輸，獲得熱烈響應，有員工利用工作空檔，戴著工程帽就趕往捐血，廠方原本以3萬cc為目標，因捐血踴躍，一天下來募得4萬4000cc，打破華紙歷來捐血紀錄。

台北捐血中心花蓮捐血站企畫吳怡瑩感謝華紙每年兩次辦理捐血活動，為血庫挹注捐血。她說，目前中心各血型都不足7天安全存量，尤其是A、O型血較缺，接下來即將入冬，會持續募血，盼備足存量。

華紙董事長特助戴仁勇說，華紙對地方公益活動一向不落人後，這次在總廠長謝炎璋登高一呼下，不少員工挽袖捐血。以往捐血大約都在3萬cc以上，不少員工一捐就是500cc，今天原本也以3萬cc為目標，但捐血踴躍，一天下來捐出4萬4000cc，已是歷年來華紙辦理捐血活動的最高紀錄。

戴仁勇說，華紙花蓮廠在地建廠超過50年，除了定期辦捐血，中華紙槳還長期認養海岸路段道路、台9線稻香路段的清潔維護，更把公益觸角伸向教育領域，花蓮廠不僅長期贊助在地的吉安鄉光華社區及光華國小建設經費及環境美化有機肥料，更連續5年和遠哲科學基金會合作，在花蓮各偏鄉國中、小辦理科學體驗營活動。

去年開始，花蓮廠也與淡江大學科學教育中心合作，辦理行動化學車科普活動，今年8月更與花蓮縣府教育處、科丁聯盟協會合作，由華紙獨家贊助辦理華紙公益杯SCRATCH校際PK賽，希望透過科學扎根計畫，推廣科普、拉近城鄉差距，幫助強化花蓮的學子們創意思考。

中華紙槳花蓮廠今辦捐血活動，廠區員工、協力廠商熱烈響應，有些人工作空檔還戴著工程...
中華紙槳花蓮廠今辦捐血活動，廠區員工、協力廠商熱烈響應，有些人工作空檔還戴著工程帽，就前往響應捐血。記者王燕華／攝影
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中華紙漿花蓮廠今辦捐血活動，一天募得4萬多cc鮮血。記者王燕華／攝影
中華紙漿花蓮廠今辦捐血活動，一天募得4萬多cc鮮血。記者王燕華／攝影
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中華紙槳花蓮廠今辦捐血活動，廠區員工、協力廠商熱烈響應，有些人工作空檔還戴著工程...
中華紙槳花蓮廠今辦捐血活動，廠區員工、協力廠商熱烈響應，有些人工作空檔還戴著工程帽，就前往響應捐血。記者王燕華／攝影
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捐血中心認養

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