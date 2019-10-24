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台灣自行車登山王挑戰賽 七星潭至武嶺進行交管

2019-10-24 19:35聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

2019台灣自行車登山王挑戰賽，10月25日周五清晨6時將從花蓮七星潭出發，42國730位國際一流選手，將一路攀騎上武嶺終點，選手騎乘安全，無法僅以疏導方式區隔參賽自行車選手，公路總局指出，當天必須全線以交管方式進行，其中翠峰至合歡山遊客中心路段於當日9時開始管制，11時後解除管制。

主辦單位指出，KOM登山王挑戰賽賽道全長105公里，比賽最大難度是從海拔0公尺爬升至3275公尺，中橫公路的路況落差，使得這項賽事被譽為世上十大最艱難賽事之一，很早就吸引國際頂尖車手前來共襄盛舉，全長105公里的路程，不只可以共享天堂般的壯麗美景，更感受到地獄般的登山賽艱難挑戰。

公路總局指出，因合歡越嶺路段是單車道，為維護活動使用省道台14甲線翠峰至合歡山遊客中心的順暢，東行道路全長約15.3公里，管制時間為上午9時至11時；另西行部分為台8線東段（七星潭至大禹嶺）及台14甲線大禹嶺至合歡山遊客中心，管制時間為6時至11時，而翠峰至太魯閣段雙向交通管制，另太魯閣至天祥於當天8時後解除管制，天祥至合歡山遊客中心路段於當日11時後解除管制。

2019台灣自行車登山王挑戰賽，明天清晨6時將從花蓮七星潭出發，一路攀騎上武嶺終...
2019台灣自行車登山王挑戰賽，明天清晨6時將從花蓮七星潭出發，一路攀騎上武嶺終點。圖／主辦單位提供
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2019台灣自行車登山王挑戰賽，明天清晨6時將從花蓮七星潭出發，一路攀騎上武嶺終...
2019台灣自行車登山王挑戰賽，明天清晨6時將從花蓮七星潭出發，一路攀騎上武嶺終點。圖／新城分局提供
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2019台灣自行車登山王挑戰賽，明天清晨6時將從花蓮七星潭出發，一路攀騎上武嶺終...
2019台灣自行車登山王挑戰賽，明天清晨6時將從花蓮七星潭出發，一路攀騎上武嶺終點。圖／新城分局提供
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合歡山自行車太魯閣

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