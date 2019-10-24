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小島大歷史特展 30幅繪圖及解說揭開魅力小島身世

2019-10-24 17:37聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆文化局今天表示，大基隆歷史場景再現整合計畫「小島大歷史：雞籠．社寮．和平島」特展，明天在基隆東岸廣場2樓展示空間開幕，以30幅繪圖及解說再造和平島的歷史現場，揭開這個魅力小島的身世。

文化局指出，大基隆歷史場景再現整合計畫的子計畫「社寮原住民歷史文化調查研究計畫」，以文獻分析及田野調查，重新研究和平島從史前到戰後初年的歷史文化，並據此由台灣歷史漫畫家杜福安繪製10地景變遷圖、20幅歷史場景圖。

文化局表示，橫跨四百餘年的和平島近代史，地景或許會變遷、消失，但與和平島有關的歷史地景與地名，包括「雞籠」、「社寮」、「棕櫚島」（Palm Island）、「和平島」及近年出現的原住民地名Tuman，在計畫中也會重新探索、詮釋命名由來，透過一幅幅圖文並茂的歷史地景圖，與民眾分享。

「小島大歷史：雞籠．社寮．和平島」特展明天中午12點30分到下午1點40分舉辦的開幕發表會，邀請專研17世紀（荷蘭、西班牙與明鄭時代）台灣史的中研院台史所副研究員翁佳音，與來賓分享社寮島（和平島舊名）的故事，特展展期到11月10日。

「小島大歷史：雞籠．社寮．和平島」特展以30幅繪圖及解說，再造和平島歷史現場。圖...
「小島大歷史：雞籠．社寮．和平島」特展以30幅繪圖及解說，再造和平島歷史現場。圖／基隆市文化局提供
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「小島大歷史：雞籠．社寮．和平島」特展以30幅繪圖及解說，再造和平島歷史現場。圖...
「小島大歷史：雞籠．社寮．和平島」特展以30幅繪圖及解說，再造和平島歷史現場。圖／基隆市文化局提供
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和平島基隆文化局

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