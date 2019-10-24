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幫忙農產行銷也助弱勢 基隆郵局買花蓮原鄉米送暖

2019-10-24 15:18聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

為關懷農產行銷及弱勢家庭，財團法人台灣郵政協會及基隆郵局今天由局長張良聰率企劃行銷科人員，到假暖暖區公所舉辦「購買農產品捐助弱勢團體」活動，共捐贈1.8公斤裝白米345包，由區長蔡春堂代表接受，將轉發轄區內低收入戶及弱勢家庭。

基隆郵局局長張良聰表示，此次捐贈的白米購自花蓮縣玉里鎮苓雅部落，是由阿美族原住民返鄉青年所種植，因水質純淨，米粒飽滿，香Q好吃。郵局希望協助花蓮小農行銷，也幫助弱勢家庭，用來自小農生產的農產品，捐助弱勢團體或家庭，更有意義。

台灣郵政協會人員說，此次與基隆郵局合辦捐贈活動，只是略盡綿薄之力，希望能給有需要的人一點小溫暖，拋磚引玉，促使更多人投入公益活動，讓社會充滿愛與關懷。

暖暖區長蔡春堂指出，近年來捐贈物資比以前少很多，募款也相當不易，此時郵局送來白米物資，非常感謝，將盡快把郵局的愛心物資，轉送給弱勢家庭，讓他們感受社會無處不在的溫暖。

幫忙農產行銷也助弱勢，基隆郵局買花蓮原鄉米送暖。圖／基隆郵局提供
幫忙農產行銷也助弱勢，基隆郵局買花蓮原鄉米送暖。圖／基隆郵局提供
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郵局弱勢家庭基隆

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