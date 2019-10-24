基隆議會周年慶開時空膠囊 她解封說出內容全場笑翻

2019-10-24 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆即時報導



基隆市議會今天舉行69周慶，市長林右昌、立委蔡適應及市府局處長等都到場，除表揚績優、資深員工外，30多名議員一起投入寫下願望的「時空膠囊」封存起來，並切下大蛋糕慶賀。而4年多前上屆議員68周年慶封存的「時空膠囊」也解封，多名資深議員上台拿出來拆開宣讀內容，有的願望成真，有的念出來則全場笑翻。

議會首先播放由副議長林沛祥帶領兩名主持人介紹市議會的設施、問政情況及透明度等作為受到好評，議長蔡旺璉致詞指出，相當高興看到市府團隊在各項民調中已擺脫「後段班」的窘境，更期許在不久的將來基隆的各項建設評比能夠成為真正的台灣頭，甚至成為台灣進步的火車頭，成為「number1」。

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林右昌說，感謝議員的建言，改善市政沒有注意到的地方，對於議長的期許，他一定會更加努力。立委蔡適應表示，議會讓市政前進扮演重要角色，立法院也很重要，他當立委期間最重要就是協助市府和議會，爭取中央更多的預算。

前議員陳東財打開時空膠囊說，他4年前2015年10月23日寫下「蔡英文當選總統，基隆市政進步」，結果蔡英文真的當選，基隆市政滿意度也躍升，證明他寫的都實現了。

議員蘇仁和表示，他寫的是「基隆施政滿意度可以進步5名以上」，林右昌有實現了。

60多歲資深議員張芳麗接著上台，她還沒有拆封，蘇仁和就猜會不會寫「青春美麗」， 引來大家一陣笑聲，結果張芳麗打開念出她寫的真的就是寫「青春永駐」，全場當場笑翻，有人說「妳女兒青春永駐還差不多！」，張芳麗則笑著解釋，她是祝大家「青春永駐啦」，大家抱以熱烈掌聲。