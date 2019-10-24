池上「伯朗大道」獲得2019年台東10大景點第一名
2019-10-24 14:04
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
台東縣政府舉辦了台東就醬玩 amazing taitung「台東10大景點」票選活動，經過1個月網友激烈的票選後，結果終於出爐，池上「伯朗大道」拔得頭籌獲得2019年台東10大景點第一名。
台東縣政府交通及觀光發展處表示，在此次票選活動中共有70個景點票選，除了池上「伯朗大道」獲票選第一，包括小野柳風景區、多良車站、三仙台風景區、加路蘭遊憩區、台東海濱公園、台東森林公園、長濱金剛大道、鸞山森林博物館及鹿野高台入選10大景點。
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交觀處表示，秋冬旅遊補助目前持續進行中，台東必去的景點不僅只有入圍的10大景點，不管是山線還是海線，白天或夜晚，都有不同的景色，歡迎各地好朋友們，利用秋冬補助機會，規畫一趟台東旅遊。
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